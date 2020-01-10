В канун Нового года в Усинском районе произошла жуткая трагедия, потрясшая обитателей небольшого северного села.
30 декабря в старом здании бывшей больницы села Усть-Уса местные жители обнаружили три окоченевших трупа. Судя по всему, они скончались почти одновременно во время застолья. Вероятная причина – отравление техническим спиртом.
Погибшими оказались трое братьев Рочевых – Николай, Валерий и Виталий – 39, 37 и 35 лет, которых знал каждый устьусинец.
Как рассказали «Трибуне» в сельской администрации, у мужчин была сложная судьба. Они рано остались без матери, найти нормальной работы и завести семьи ни у кого из троих не получилось. Старшие братья были участниками боевых действий, побывали в «горячих» точках.
В здание старой больницы их переселили несколько лет назад, потому что родительский дом полностью сгнил.
Сельчане рассказывают, что братья любили выпить, а в тот роковой день, возможно, они уже начали встречать Новый год. Усть-усинцы предполагают, что Рочевы «отравились какой-то дрянью».
Хоть братья и злоупотребляли спиртным, однако земляки отзываются о них хорошо: мол, были добрые, трудолюбивые, приходили на помощь к односельчанам по первому зову.
– Здесь родились, учились. Три брата всегда жили вместе, дружно, помогали людям. Очень жалко их, что все у них пошло кувырком, – говорят сельчане.
– О смерти Николая, Валерия и Виталия нам сообщила соседка, – рассказала тетка братьев Рочевых Галина Петровна. – Сколько раз мы, родственники, ругали их, чтобы не пили, но они не слушались. А теперь уже ничего не исправишь. После смерти матери они окончательно спились: подкалымят и все пропьют. 5 января мы похоронили их всем селом…
Где Рочевы могли купить отраву, сельчане не знают. По их словам, из-под полы суррогатом в Усть-Усе уже давно никто не торгует. Обстоятельства трагедии сейчас расследуются. Однако правоохранители пока отказываются от каких-либо комментариев.
Екатерина МАКАРОВА.