Три тысячи новоселов (Блиц от 2 февраля)

За 2023 год в Коми введены в эксплуатацию 3 243 квартиры.

В том числе 1 340 – в жилых домах, построенных населением. Такие данные о жилищном строительстве в республике за прошлый год сообщает Комистат. Общая площадь введенного жилья составила 217 тыс. кв.м. Этот показатель на 7% больше, чем в 2022 году. Причем 72,7 тыс. кв.м общей площади жилья введено населением в сельской местности.

Ухта обновит автопарк

Скоро муниципалитет получит 13 новых автобусов, объявил мэр Ухты Магомед Османов.

Транспорт распределят на маршруты с большим пассажиропотоком: например, № 12, который ездит в аэропорт, а также на маршрут, который следует в Ярегу. Напомним, в республику уже поставили 8 из 38 автобусов, закупаемых за счет межбюджетных трансфертов. Ранее Минтранспорта России одобрило заявку республики, выделив 300 млн рублей. Новый транспорт уже получили Печора, Ижемский и Усть-Цилемский районы.

В Коми много доверчивых граждан

Из-за кибермошенников республика попала в лидеры рейтинга по уровню преступности.

Коми вместе с Карелией и Алтаем вошла в число самых неблагополучных регионов. Омбудсмен по правам человека в Коми Вера Железцова считает, что рост в нашем регионе произошел за счет увеличения преступлений в сфере информационных технологий или, так называемой, киберпреступности. Он составил более 40% от общего числа зарегистрированных.

Что ел за обедом зырянин?

В Санкт-Петербурге представили книгу о гастрономической культуре зырян.

Презентация прошла в Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе 31 января. Автор книги «Еда и культура коми (зырян) в ХХ – начале ХХI века» доктор исторических наук, профессор СГУ Татьяна Чудова. Материал для издания она вместе со студентами собирала на протяжении 20 лет. Эта книга стала первым и наиболее полным изданием, в которое вошли статьи, воспоминания и фотографии, посвященные культуре питания коми народа за последние 100 лет.

Богатый наследник

Сын главы ЛУКОЙЛа инвестирует в переработку шин.

Компания «Экто» Юсуфа Алекперова покупает предприятие «ПремиоКрамб», лидера по переработке шин в резиновую крошку, сообщает «КоммерсантЪ». «ПремиоКрамб» использует технологию дробления шин и производит материалы для дорожного строительства, спортивных покрытий и резиновой плитки. «Экто» также владеет автодилером «Лукавто», нефтесервисной компанией «ВэллТех» и судостроительной компанией «Аквабус».

Сыну бывшего президента ЛУКОЙЛа 33 года. Шесть лет подряд его признавали самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится $24 млрд.

Охотник поспешил

Мужчина начал охотиться на две недели раньше.

Сыктывкарский охотник застрелил зайца на территории общедоступных охотничьих угодий Удорского района аккурат в День знаний, 1 сентября, чем нарушил требования правил охоты. Приказом Минприроды России охота на зайца разрешена с 15 сентября по 28 (29) февраля. Постановлением мирового судьи Тентюковского судебного участка Сыктывкара мужчине назначено административное наказание в виде лишения права на ведение охоты на 1 год.

Геномная регистрация

Эту процедуру предлагают обязать проходить близких родственников людей, пропавших без вести.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Речь в документе идет о родителях, детях, полнородных братьях и сестрах. Хранить геномную информацию планируют до установления местонахождения человека, пропавшего без вести, сообщает «Парламентская газета».

Печальные новости

Известия о гибели наших земляков в ходе СВО зачастую приходят с большим запозданием. Так, лишь на днях стала известна дата смерти ухтинца Валентина Марченко – 22 августа 2023 года.

Кроме того, на этой неделе республика узнала о гибели еще четверых уроженцев Коми. Это Никита Волков из Печоры, Виталий Кожевин из Инты, Николай Филиппов из Сыктывкара, рядовой Николай Козлов родом из села Слудка Сыктывдинского района.

По горячим следам

Полицейские Воркуты задержали разбойника.

63-летний житель поселка Воргашор рассказал, что поздно вечером к нему в квартиру постучался незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и в грубой форме стал интересоваться, есть ли у хозяина деньги. Затем он ударил его по голове предметом, похожим на пистолет, и, пока пенсионер приходил в себя, вытащил из кошелька 10 тысяч рублей, забрал продукты из холодильника и ушел. Злоумышленника нашли. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель поселка. Полицейские изъяли у него макет пистолета Макарова и часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело.