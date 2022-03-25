Три минувших десятилетия для нашей республики – это история утраченных иллюзий и упущенных возможностей. Несмотря на бравурные заявления чиновников, за это время не было реализовано ни одного стратегического проекта. Долгие годы, особенно перед выборами, жителям республики просто морочили голову. Ну а сегодня, когда экономика «поставлена на паузу», ситуация еще хуже.

Первая жертва

В августе прошлого года из каждого «утюга» можно было услышать о «Северном широтном ходе» (СШХ), который якобы позволит выйти Коми на новый виток развития.

Глава Коми Владимир Уйба заявлял, что ждать осталось недолго, все должно быть завершено до 2027 года.

«Северный широтный ход» – это 707 км железной дороги, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Цель – стимулировать освоение природных ресурсов Арктики, Урала и Сибири. Коми в этом мегапроекте, разумеется, не на первых ролях, но в нем нашлось место для Инты и Воркуты в качестве городов с большим экономическим потенциалом. Правда, озвучивалась пока только идея построить в Инте общежитие для железнодорожников и

обустроить для них базу отдыха. Но и это хоть что-то для начала.

Власти Коми заявляли, что СШХ даст региону 1500 новых рабочих мест и 100 млрд рублей в виде инвестиций в экономику.

Понятно, что этот проект был частью предвыборной стратегии партии власти. Выборы в сентябре 2021 года сложились для нее не слишком удачно, и дальше – тишина. Чиновники перестали выпячивать значимость СШХ для региона, а теперь этот амбициозный проект и вовсе откладывается до лучших времен.

Как сообщают российские СМИ, «Северный широтный ход» становится первой жертвой ухудшения внешнеэкономической обстановки в связи с событиями в Украине. Попросту говоря, нет у государства средств для его реализации, речь идет о сотнях миллиардов рублей. Проект СШХ поставлен «на паузу».

Обложили со всех сторон

«На паузу» решено поставить все крупные проекты, реализация которых находится в начальной стадии. Федеральные чиновники не вдаются в детали, пока это лишь общий посыл. Но если говорить о конкретике, на Европейском Севере сегодня три проекта федерального уровня находятся «на низком старте»: обустройство Кумжинского газоконденсатного месторождения, расположенного в дельте Печоры, строительство морского порта на берегу Баренцева моря в районе поселка Индига и прокладка железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига (по прямой расстояние 500 км).

Этими проектами занимаются частные компании, но есть один существенный момент: все они заточены на отправку российского сырья и продукции на экспорт. Надо ли напоминать, что сейчас мы плотно обложены со всех сторон международными санкциями, которые день ото дня только усиливаются.

Если изначально в обустройство морского порта и прокладку железнодорожных путей российский миллиардер Роман Троценко планировал вложить порядка 300 миллиардов рублей, то сегодня эта цифра выглядит весьма условной из-за резкого удешевления рубля и его туманных перспектив на будущее.

Напомним, что обустройство глубоководного морского порта в районе Индиги обсуждается с 20-х годов прошлого столетия. Он видится форпостом для освоения Арктики. Ждали сто лет и еще подождем, как говорится, до лучших времен. Хотя когда у России были «лучшие времена»?

«Другая жизнь»

В этом году Владимир Путин дал поручение проработать к 10 мая вопрос о целесообразности строительства нового морского порта в районе Индиги. Такое ощущение, что это было «в другой жизни». Сейчас главе государства, как и всей экономике, не до развития, надо как-то выживать под всеобъемлющими санкциями и думать об импортозамещении.

Тем удивительнее слышать заявления от руководства компании РУСХИМ, что она продолжит работы на Кумжинском месторождении, которое должно стать базой для создания газохимического комплекса. В компании считают: ладно, Европа не купит метанол из Тимано-Печоры, зато есть еще необъятный рынок Китая и других стран Азии. Только непонятно, как его туда доставлять, если не будет морского порта на Баренцевом море. Кроме того, экологи весьма скептически оценивают саму идею что-либо разрабатывать в дельте Печоры, где в советское время был произведен подземный ядерный взрыв. Как бы там чего не расшевелить в подземных глубинах, хранящих радионуклиды.

На этой неделе губернатор НАО Юрий Бездудный провел переговоры с президентом компании «Руститан» Анатолием Ткачуком. Эта компания намеревается разрабатывать крупнейшее в мире титановое месторождение, расположенное в Усть-Цилемском районе. О грандиозных планах известно уже давно, только вот подвижек совсем не видно.

На встрече губернатора и бизнесмена было заявлено, что никто не отказывается от упомянутых выше мегапроектов на Европейском Севере. Работа продолжится.

Вопрос только – когда?

Тайна исчезнувших миллиардов

В заключение кратко напомним, какие объекты за последние 30 лет власти Коми обещали построить или достроить. С советских времен ведется строительство санатория в Серегово (Княжпогостский район), в который было вбухано, по данным Контрольно-счетной палаты региона, более четырех миллиардов рублей. Результат – главный корпус санатория попросту разваливается. И как обычно, никто в этом не виноват.

Обустройство аэропорта под Сыктывкаром также велось со времен Советского Союза, сейчас он уже в полуразрушенном состоянии. Взлетные полосы, уходящие за горизонт, уже давно «поплыли». Сегодня польза от них только одна – разобрать плиты и проложить где-нибудь в глубинке новую дорогу. Сколько на воздушном объекте было разбазарено средств – государственная тайна. Деньги шли из федерального бюджета.

Сколько ушло средств в дорогостоящую пустышку под названием межрегиональная железнодорожная магистраль «Белкомур», также официально нигде не было обнародовано.

Еще теплится надежда, что будет достроена автодорога от Нарьян-Мара с выходом через Коми в центральную часть страны. Ее должны были запустить в эксплуатацию еще в начале 90-х годов прошлого столетия, но до сих пор достраивают и одновременно производят ремонтные работы, поскольку некоторые участки дороги попросту уже пришли в негодность. В планах было и строительство автомобильного моста через Печору в Усинском районе, но это уже выглядит далекой мечтой, как и арктическое «окно в Европу».

Сергей МОРОХИН.