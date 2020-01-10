Имя руководителя опорного вуза республики станет известно в феврале.

Накануне новогодних праздников в СГУ прошли два заседания ученого совета. 9 декабря была определена итоговая «тройка» кандидатов, а 25 декабря – нормы представительства и порядок избрания делегатов на конференцию от различных категорий работников и студентов. Сама конференция запланирована на 19 февраля.

Напомним, утверждение даты проведения конференции и кандидатур на должность ректора вуза происходит в Министерстве науки и высшего образования России. Успешно пройти сквозь «сито» специальной аттестационной комиссии Минобра из семи претендентов удалось лишь троим. Таким образом, бороться за место руководителя вуза будут и.о ректора СГУ Ольга Сотникова, первый проректор Эмин Ягубов и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев. (Не прошли аттестацию Анна Гагиева, Владимир Миронов, Александр Сычев и Рита Тория.)

Ху из Ху

Ольга Сотникова родом из Архангельской области. В 1987-м она окончила Архангельский пединститут по специальности «Математика и физика». Три года отработала учителем математики в областной школе, затем в Российском государственном педагогическом университете имени А. Герцена защитила кандидатскую диссертацию. В 2009-м в Московском городском педагогическом университете – докторскую.

В 2005 году О. Сотникова приехала в Коми, четыре года была доцентом Коми республиканской академии госслужбы. Затем еще почти семь лет отработала в Ухтинском государственном техническом университете. На ее счету более 100 авторских научных и учебно-методических работ. С ноября 2016 года О. Сотникова исполняет обязанности ректора СГУ.

Полное имя второго претендента Ягубов Эмин Зафар-оглы. Он родом из Баку, окончил Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Устинова в Санкт-Петербурге по специальности «Ракетостроение». Затем в том же вузе – аспирантуру и докторантуру. Кроме того, у Ягубова есть диплом с отличием об окончании Московского государственного техуниверситета «МАМИ» по специальности «Маркетинг». Он доктор технических наук, имеет более 160 публикаций, в том числе 4 монографии и 11 патентов на изобретения. Эмин Ягубов – эксперт Ассоциации инженерного образования России и мастер ФИДЕ по шахматам.

Альма-матер Павла Васильева – Коми государственный пединститут. Там он учился на физмате, затем работал ассистентом кафедры, проректором. В целом в отрасли высшего образования он уже 26 лет. Научные труды, звания и необходимый опыт также имеются.

На сайте СГУ представлены программы по развитию университета. Корреспондент «Трибуны» ознакомился с ними и выделил основные векторы.

Четыре «дорожки»

В программе Ольги Сотниковой – четыре ключевых направления. Первое касается кадровой и социальной политики вуза. Необходимо провести аудит кадрового потенциала СГУ, повысить квалификации научных сотрудников и создать межвузовскую систему повышения квалификации, считает и.о. ректора.

Второе направление — развитие вуза как образовательно-научного центра. Чтобы удержать молодежь в регионе, а также привлечь абитуриентов из других субъектов РФ, нужно усилить профориентационную работу и провести модернизацию образовательных программ, в частности, по техническим специальностям.

Третье – существенное обновление материально-технической базы, а четвертое – расширение партнерства: с органами власти, бизнесом и академической наукой.

Кадры – «под заказ»

Павел Васильев акцентирует внимание в своей программе на то, что в университете должна быть сформирована система отбора студентов с максимально полным выявлением способностей и потенциала. Основной инструмент — это детский университет, где у школьников будут формировать навыки для исследовательской и проектной деятельности. Доля поступивших в СГУ участников олимпиад и конкурсов от общего числа поступивших должна увеличиться в течение пяти лет в пять раз и составить 5%, заявляет кандидат. К целевому образованию он предлагает применить новый подход – «кадровое обеспечение под заказ».

Преобразование университета в ведущую научно-исследовательскую и аналитическую площадку региона, по мнению П. Васильева, возможно за счет включения в повестку научной работы вуза проблемно-ориентированных и прикладных исследований, учитывающих приоритеты социально-экономического развития Коми и России в целом. А здесь и арктическая повестка, и развитие космических и биомедицинских технологий, и рациональное природопользование.

Кроме того, Павел Васильев предлагает создать Инкубатор идей, оказывать материальную поддержку различным молодежным объединениям (волонтерским, поисковым, трудовым) и улучшать бытовые условия проживания студентов в общежитиях.

Кто на кого «опирается»?

«Мы живем в мире VUCA – нестабильном, неопределенном, сложном и неоднозначном. С одной стороны, в таком мире много возможностей, с другой – огромная конкуренция. Это в полной мере касается и образования. И от нас зависит, каким будет это образование, наш студент и в будущем – наш регион» – так начинается программа Э. Ягубова. В качестве бенчмарка (ориентира) он предлагает взять на вооружение опыт работы передовых вузов России и Германии.

Преподаватель и студент – главные в университете, считает Ягубов. Стиль управления должен быть «понятный и прозрачный», в том числе в расходовании финансовых средств и стимулировании работников. Кадровая политика – создавать благоприятные условия для развития. Сотрудникам нужно обеспечить прохождение стажировок в российских и зарубежных вузах. Взаимоотношение с регионом претендент предлагает выстроить таким образом: не университет «опирается» на регион, а регион «опирается» на университет.

В образовательный процесс Э. Ягубов предлагает внедрять современные технологии — дистанционное обучение, VR и дополненную реальность.Профсоюзам он намерен дать реальный механизм контроля, а от попечительского совета и ассоциации выпускников ждет конкретной и существенной помощи.

Игорь АРТЕМОВ.