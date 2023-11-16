Трошев стал «звездой» (Блиц от 17 ноября)

12 ноября в Москве состоялась церемония награждения победителей федерального конкурса «ММТВ-2023»

Сыктывкарский артист-гармонист Владимир Трошев участвовал в проекте телеканала «Музыка Мода ТВ» с клипом «Первая любовь». Ролик вышел в августе, и в первый день набрал 42 тыс. просмотров. По словам музыканта, это была его попытка создать клубный хит. Авторами слов стали он сам и его друзья Андрей Терентьев и Генрих Немчинов. Жюри конкурса безоговорочно присудило Владимиру Трошеву первое место, клип взяли на МУЗ-ТВ в музыкальную раскрутку. «Мы хотим показать, что в провинциальном городе тоже можно снимать клипы», – подчеркнул со сцены музыкант.

Самая «дорогая»

Объем финансирования госпрограммы «Развитие образования» в Коми в этом году составил 30,4 млрд рублей.

Об этом рассказала министр образования и науки Коми Наталья Якимова на рабочем совещании в Госсовете Коми. На эти средства были профинансированы отдых и оздоровление детей, укрепление материально-технической базы учебных заведений, обеспечение пожарной безопасности, приобретены жилищные сертификаты для детей-сирот. Сегодня в Коми работают 722 образовательные организации, в которых проходят обучение более 178 тысяч детей и трудятся 17 тысяч педагогов. При этом каждый третий педагог – пенсионного возраста.

Все буренки уехали

Животных отправили из Вуктыла в Емву с «приданым» – сеном и собранной едой.

С фермы, где буренки чуть было не погибли от голода, их отвезли в СПК «Княжпогостский». Всего волонтеры нашли пять машин для перевозки. Причем, как сообщает местная жительница Ирина Гуляева, пятая машина была оплачена за счет средств неравнодушных людей. В общей сложности получилось собрать 77 тысяч рублей, которые были потрачены на закупку солярки, витаминов, веревок и пирогов для ветеринаров.

Новые потери

В ходе спецоперации на Украине продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе стало известно о гибели рядового Андрея Домрычева из поселка Первомайский Сысольского района; Андрея Полещикова из Емвы, служившего в должности стрелка мотострелкового отделения. Погибли рядовые Сергей Купрей и Денис Романовский из Усинска; Евгений Новиков из села Выльгорт Сыктывдинского района. Гвардии сержант Юрий Хабаров родился в Ухте, проживал в поселке Палью Троицко-Печорского района. Служил в должности радиотелефониста дозиметрического отделения взвода специальной обработки роты радиационной, химической и биологической защиты.

В усинских школах – карантин

С 16 по 22 ноября включительно приостановлен очный образовательный процесс для учащихся 1-9-х классов.

Старшеклассники (10-11-е классы) продолжат обучение. Уроки будут проходить в одном кабинете для предотвращения пересечения потоков. Воспитанники детских садов, а также учащиеся сельских школ продолжают обучение в штатном режиме, сообщает мэрия Усинска. Карантин введен в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю за медицинской помощью обратились 1187 человек, в том числе детей до 14 лет – 704. Допустимый порог на сегодняшний день превышен на 27,5%. Прогноз развития эпидситуации по гриппу и ОРВИ в Усинске неблагоприятный.

Умер Леонид Мусинов

На 77-м году жизни после тяжелой болезни скончался экс-лидер Коми рескома КПРФ.

Леонид Мусинов был родом из Кировской области, но большую часть трудовой деятельности посвятил Республике Коми. Работал в региональных органах ВЛКСМ, принимал активное участие в развитии движения стройотрядов Коми АССР. Награжден медалью «За трудовое отличие». В 2000 года Леонид Алексеевич возглавил Коми республиканское отделение КПРФ и в течение нескольких лет представлял партию на выборах в региональные органы власти и на выборах в Госдуму РФ.

Мост унесло течением

СК России инициировал проверку в Удорском районе после обрушения моста.

Единственный мост, соединяющий несколько деревень через реку с селом Кослан, снесло течением. Люди ежедневно вынуждены с риском для жизни и здоровья преодолевать водоем на лодках без спасательных жилетов. Обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Республике Коми начата процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному руководителю следственного комитета Андрею Исаеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. 21 ноября в Кослан приедет прокурор Коми Николай Егоров, который проведет в рамках своего визита личный прием.

Новый год к нам мчится…

В Коми взлетел спрос на сборщиков и комплектовщиков товаров и подарков.

Спрос на упаковщиков товаров и подарков в целом по стране за месяц вырос на 113% – компаниям требуется к праздникам более 52 тысяч работников. В Коми похожая ситуация: за последние 30 дней местный бизнес разместил более 200 новых вакансий для упаковщиков и комплектовщиков заказов. По спросу на данных специалистов Коми занимает десятое место по стране. В преддверии зимних каникул у таких специалистов повысилась и зарплата. Так, зарплатная вилка на рынке труда Коми для сборщиков и сортировщиков товаров и подарков сейчас от 45 977 до 108 730 рублей. Работа комплектовщика требует компетенции и скорости. Для успешной работы требуются внимательность, ответственность и знание специфики конкретного склада.

Зеленый змий попутал?

Пьяная женщина не смогла объяснить, зачем она вызывала пожарных.

29-летняя жительница одного из населенных пунктов Ижемского района, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на номер «112» и сообщила о возгорании жилого дома, в котором проживают ее родители. Пожарные прибыли на место, но информация о возгорании не подтвердилась. Суд назначил ей административный штраф в размере 1000 рублей.