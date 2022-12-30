22 декабря депутаты Государственного Совета Коми на финальном в этом году заседании парламента рассмотрели 24 вопроса. В частности, поправки в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Всего же за 2022 год Госсовет РК принял 133 закона и 84 постановления.



На протяжении уходящего года «Трибуна» внимательно следила за всем, что происходит в «Стеклянном доме» (так иногда называют здание Госсовета). Ведь публичная парламентская площадка – место, где могут (и должны, на наш взгляд) сталкиваться интересы различных партий и групп влияния, представителями которых являются избранные населением депутаты. Поэтому некоторые вопросы на сессиях вызывали горячие споры, что для любого парламента вполне естественно.

С точки зрения журналистов, наблюдать за госсоветовскими сессиями гораздо интереснее, чем, скажем, за событиями в соседнем «Желтом доме», где сосредоточена исполнительная власть. Хотя бы потому, что «парламентская кухня» более прозрачна и открыта для публики. А что думает по этому поводу и как оценивает итоги работы депутатского корпуса спикер Государственного Совета Сергей Усачев?

Звенья одной цепи

– Сергей Анатольевич, на последнем заседании сессии в этом году вы подводили итоги, где подчеркнули работу «единой крепкой команды». Что это за команда, и есть ли в ней те, кто отстаивает интересы Коми на федеральном уровне?

– Команда – это глава республики, правительство, депутаты Госсовета и все здоровые силы, которые работают на развитие региона. Но понимаю, что нашим читателям не столь важно, кто именно составляет эту структуру, главное – как команда справляется со своими обязательствами. Ведь в первую очередь люди хотят жить в достойных условиях, водить детей в современные школы, уютные детские сады, получать своевременную медицинскую помощь и строить планы на будущее. Это совершенно понятные вещи, которые являются задачей № 1 для всех органов власти. Но есть и те, кто понимают политику как собственную популярность и, к сожалению, считают это важнее, чем результаты экономических и социальных преобразований в республике. К счастью, такой путь недолговечен.

– Но ведь политик должен быть узнаваемым. Если о нем никто не пишет и не говорит, значит, он не может донести проблемы избирателей до верхних эшелонов власти…

– В любой сфере важно понимать свою задачу и не подменять понятия. Пилот не сможет провести хирургическую операцию, зато сумеет безопасно посадить самолет. Композитор формирует у слушателя музыкальный вкус, а талантливый преподаватель может вдохновить ученика на будущие научные открытия. Все мы являемся звеньями одной общей цепи, и от качества элементов зависит ее прочность. И если политик действует исключительно в интересах своих избирателей, а не выступает в роли актера, ищущего популярности, то это действительно отражается на уровне жизни общества. А уж после об этом обязательно напишут и расскажут в новостях.

Тяжелое наследство

– В 2015 году Коми действительно «прославилась» во всех федеральных новостях. Имеется в виду так называемое «дело Гайзера», многочисленные аресты «верхушки» региона.

– Были на то основания. В 2015 году была дана объективная оценка бывшим руководителям республики. И очень жаль, что из-за противоправных действий наш регион понес серьезные потери. Ведь все сегодняшние проблемы, связанные с изношенной коммунальной инфраструктурой – это то, что досталось нам, как говорят, в наследство. Те средства, которые необходимо было инвестировать в модернизацию и строительство новых объектов ЖКХ, «уходили» в офшоры и карманы недобросовестных чиновников. И сегодня перед руководством республики стоит труднейшая задача – все исправить.

А ведь это понимают и те, кто работал с той, «старой» командой, но все равно подвергают критике все действия, направленные на улучшение ситуации.

«Критикуя чужое, предлагай свое»

– Но постойте, ведь свобода критики считается неотъемлемым свойством современного цивилизованного государства. Или у нас не так?

– В критике нет ничего плохого, если она конструктивная. Даже знаменитый советский ученый и конструктор Сергей Павлович Королев как-то сказал: «Критикуешь чужое, предлагай свое. Предлагая — делай». К сожалению, сегодня некоторые забывают этот принцип и большую часть своей жизни посвящают вечному противостоянию – оно проявляется в оскорбительных комментариях в соцсетях, несанкционированных митингах и антигосударственных призывах. На самом деле это очень опасные процессы, которые деструктивно влияют на общество и приводят к необратимым последствиям. Каким, мы все знаем из учебника истории.

Проблемы решаются не громкоговорителями и «ядовитыми» видеороликами, а сложной и обстоятельной работой, в которую вовлечены как профессионалы, так и люди, искренне переживающие за судьбу своей Родины. Выдающихся результатов достигают там, где работают в команде и нацелены на успех.

О самом главном

– Сергей Анатольевич, чего удалось добиться Госсовету этом году?

– Учитывая текущую ситуацию, нам важно было помочь тем, кому приходится сейчас нелегко. Например, парламент принял ряд важных законопроектов, которые касаются социальных мер поддержки в отношении многодетных и нуждающихся семей, людей, ухаживающих за инвалидами, ветеранов боевых действий, мобилизованных и членов их семей. Принят долгожданный закон о статусе столицы, введен институт наказов избирателей для решения проблем на местах, а также восстановлена справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны на федеральном уровне.

Кроме того, в этом году мы решили многолетнюю проблему по отсроченным рецептам, определив единого поставщика лекарств. Думаю, что льготники ощутили на себе эти позитивные изменения и количество проблем с получением лекарственных препаратов существенно сократилось. Только в прошлом году их было более 30 тысяч, сегодня – лишь 114, по которым просто отсутствуют соответствующие препараты.

– А как обстоят дела в целом в сфере здравоохранения? В этом году западные санкции существенно повлияли на реализацию проектов.

– Ну вообще необходимо сказать, что наша экономика выдержала удар санкций и не обвалилась, как этого очень хотели наши западные «доброжелатели». Безусловно, проблемы в логистических цепочках и транспортных потоках присутствуют, но бизнес быстро адаптируется к новым условиям и находит другие способы доставки товаров. К тому же на федеральном и региональном уровнях принят ряд беспрецедентных мер поддержки для предпринимателей, что позволяет сохранить рабочие места и производство.

Что касается здравоохранения, то в этом году приобретено более 400 единиц медицинского оборудования и почти две сотни санитарных автомобилей, в сельских районах работают новые передвижные флюорографы, маммографы, а также диагностический комплекс. Продолжается строительство республиканской инфекционной больницы, активно строится хирургический корпус в Усть-Цильме, капитально отремонтирован терапевтический корпус Вуктыльской ЦРБ. До конца этого года распахнут свои двери для пациентов 19 ФАПов.

Несмотря ни на что, республика строится. А строительство, как известно, движение вперед. В этом году в новую школу пошли 400 помоздинских учеников, скоро за новые парты сядут в Объячево. Со дня на день будет сдан детский сад в местечке Кочпон-Чит. Новая школа на 825 мест появится в Емвале, а также в Усть-Ижме и Ижме. В Сыктывкаре и Сысольском районе возведены новые корпуса интернатного типа для инвалидов и престарелых. Кроме того, нам удалось защитить обманутых граждан столичного дома по улице Стахановской. Дольщики, а их 124 человека, получили достойные компенсационные выплаты от государства на приобретение нового жилья.

Много объектов сегодня на стадии проектирования, и я уверен, что все они в скором времени будут воплощены в жизнь.

– Получается, что трудности лишь закаляют?

– Безусловно. Стоит признать, что начинается новая историческая эпоха, в которой России отведена главенствующая роль. Во все времена наша страна преодолевала любые трудности и после этого становилась только сильнее. Так будет и в этот раз. Убежден, что следующий год будет годом достижений, открытий и новых побед. Главное, чтобы каждый из нас был прочным звеном одной цепи, тогда все у нас получится!

Для справки

62-летний Сергей Усачев – коренной житель республики, родился в Сыктывкаре. В 1983 году закончил физмат СГУ. Второе образование получил в 2001 г. в Северо-Западной академии госслужбы по специальности «юриспруденция».

В 1986-1999 гг. служил в органах госбезопасности. В 1999-2015 гг. возглавлял Службу Республики Коми по лицензированию. В 2016-2020 гг. – гендиректор Сыктывкарского ЛВЗ. В сентябре 2020 г. избран председателем Госсовета Коми.

Беседовал

Виктор СЕМЕНОВ.