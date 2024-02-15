Труп до сих пор не нашли (Криминал от 16 февраля)

57-летний житель Ижмы в марте 2022 года во время распития спиртного поссорился с приятелем и ударил его табуретом по голове. От полученной травмы потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, убийца погрузил труп на сани-волокуши и столкнул их в Печору (труп так и не нашли).

Недавно состоялся суд, на котором убийцу судили в том числе за грабеж, жертвой которого стала возвращавшаяся из магазина домой пожилая женщина. Суд мужчине назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

«Вендетта» по усть-цилемски

Мужчина отомстил своему обидчику и сам получил срок.

В сентябре 2023 года житель села Усть-Цильма распивал с компанией у себя дома спиртное и приревновал свою сожительницу к одному из участников застолья. Решив убить соперника, мужчина хотел ударить его топором по голове, однако тот сумел уклониться, и удар пришелся в область левого уха. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет в колонии строгого режима. Однако 36-летний потерпевший также стал фигурантом уголовного дела. В тот же день после оказания в больнице медпомощи он вернулся в дом к напавшему и нанес ему спящему несколько ударов кулаком и деревянной палкой. За эту «вендетту» суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима.

Привычка драться

20-летний завсегдатай эжвинского бара вновь осужден за драку.

В баре «Николаевский» молодой человек во время танца случайно наступил на ногу незнакомке. Он сразу извинился, однако спутник девушки грубо толкнул его в грудь. Через некоторое время они встретились на крыльце бара, обменялись нецензурными словами, а затем завсегдатай ударил своего визави кулаком и сломал ему нос. Поскольку ранее парень уже был судим за совершение аналогичного преступления в том же баре, суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ.

Гости избили хозяйку

Врач скорой помощи сообщил, что к ним в тяжелом состоянии доставлена 88-летняя сыктывкарка с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В ходе расследования выяснилось, что в тот день к пенсионерке, которая не выходит из дома, пришла в гости племянница с двумя знакомыми мужчинами. Гости устроили застолье, а пенсионерка от алкоголя отказалась. Тогда один из гостей (29-летний ранее судимый мужчина) избил хозяйку квартиры. В настоящий момент он заключен под стражу.

Штакетником – по ребрам

73-летняя жительница Прилузья подралась с односельчанкой.

Соседки поссорились на улице, и одна из них ударила другую деревянным штакетником. В результате у пострадавшей диагностировали перелом ребра. Учитывая возраст подсудимой, а также тот факт, что на противоправные действия ее подтолкнули оскорбления, высказанные в ее адрес соседкой, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.