Труженица тыла, которую поздравил Путин, по-прежнему живет в сырой яме

Ровно год назад, 18 августа, в материале «Живет скромно, но с помпой» «Трибуна» рассказала о том, как каждое утро 85-летняя участница трудового фронта Социалина Петрушко спускается в подвал своего дома и включает насосы. Если этого не делать, то грунтовые воды затопят подвал, превратив его в озеро.

Улица Прямая, где живет Социалина Степановна, заселялась еще 70 лет назад. Тогда это была самая окраина нынешнего местечка Лесозавод, дальше — лес. Дом семьи Петрушко тогда стоял на холме, и проблем с грунтовыми водами у хозяев не возникало.

Проблемы появились уже в веке нынешнем, когда на улице стали строиться новые дома. К тому же дорогу возле дома № 8, в котором уже более 60 лет обитает Социалина Степановна, заасфальтировали, в результате чего она поднялась почти на метр. Окна старого дома оказались едва ли не на уровне дорожного полотна. А поскольку новые здания по соседству возводились с учетом уровня дороги, то теперь дом пенсионерки оказался в яме — воде с этих участков просто некуда деваться.

Социалина Степановна обращалась в разные инстанции, вплоть до главы республики. Приходили комиссии, улыбчивые люди что-то записывали, обещали помочь, однако на этом все и заканчивалось. В 2016 году начальник управления ЖКХ Сыктывкара С. Воронин пообещал, что будет сделана дренажная канава, проходящая по территории стадиона, расположенного рядом с домом. Летом прошлого года пенсионерка вновь была вынуждена обратиться в мэрию. В заявлении она напомнила об обещании Воронина сделать дренаж и попросила помощи. Но помощь, увы, не пришла.

Нынешним летом все повторилось. Социалина Степановна до середины июля исправно по 3-4 часа сидела в подвале, наблюдая за тем, как насосы выкачивают воду. Сейчас, правда, наступил перерыв — помогла жаркая погода. Но ведь скоро опять пойдут дожди, и ей, инвалиду второй группы, предстоит вновь ежедневно спускаться в подвал.

В этом году труженицу тыла Социалину Петрушко в очередной раз поздравил с Днем Победы президент страны. Но Владимиру Путину невдомек, что и сегодня ветеран продолжает нести свою нелегкую «трудовую вахту» — сидит в яме и качает воду из подвала.

Анатолий ПОЛЬКИН.