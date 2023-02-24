Сергея Гапликова нет в регионе уже почти три года, но только сейчас широкой общественности становятся известны скандальные подробности темных делишек членов команды экс-губернатора Коми.

В Сыктывкарском городском суде продолжаются слушания по делу бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина. В чем его обвиняют, «Трибуна» подробно рассказала в публикации «Черная» касса Желтого дома» (3 февраля 2023 года).

Слишком занят?

В минувшую среду планировалось заслушать по видеосвязи Сергея Гапликова, но в последний момент он отказался давать показания, сославшись на сильную загруженность на работе (возглавляет совместное предприятие, созданное компаниями «Ростех» и «Техсити Девелопмент»).

Простому смертному трудно себе представить, что при вызове на судебный допрос можно ответить: «Я занят, у меня дела поважнее». За это предусмотрены штраф и даже уголовное наказание. А могут и силой приволочь на судебное заседание (принудительная явка).

Но Гапликов – человек непростой, и у него имеется уважительная причина – служебная командировка. В таких случаях суд обычно переносит допрос свидетеля на другой день, однако никакого официального сообщения по этому поводу представители Фемиды не сделали. Это значит, что скорее всего сыктывкарские судьи даже по видеосвязи не смогут спросить у Гапликова про «черную кассу» и похищенные деньги.

Впрочем, и без участия Сергея Гапликова на суде на этой неделе было озвучено достаточно много любопытного о деятельности его ближайшего окружения.

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела стала кража средств компании Монди Сыктывкарский ЛПК, которые были перечислены в 2018 году на благотворительные цели в рамках социального партнерства: из 200 млн рублей, поступивших в распоряжение специально созданного Желтым домом благотворительного фонда «Патриот», только 1 млн руб. был потрачен по назначению.

Олимпийская троица

Если Михаила Порядина все считали правой рукой Сергея Гапликова, то Евгения Морозова – левой. Всех троих связывает работа еще на олимпийских объектах в Сочи. Именно эта троица решала все финансовые и кадровые вопросы в регионе. И при этом всегда держалась обособленно от местных.

В Сыктывкаре Евгений Морозов работал в должности заместителя руководителя администрации главы (на данный момент является заместителем губернатора Тверской области, отвечает там за развитие информационных технологий). Зоной ответственности г-на Морозова в Коми были политика и средства массовой информации.

20 февраля по видеосвязи Евгений Морозов сказал, что ничего не знает (даже адреса фонда «Патриот») и ничего не помнит. То есть поступил точно так же, как и Михаил Порядин, который, находясь уже полтора года под стражей, придерживается одной линии защиты: он честный человек, в течение почти пяти лет работал по 16 часов на благо жителей Коми, имеет правительственные награды. А куда делись деньги, г-н Порядин не в курсе.

Работали «по-черному»

Куда словоохотливей политтехнолог Максим Минеев, работавший PR-советником экс-главы Коми Сергея Гапликова. Он оказался тем самым «слабым звеном», благодаря которому стали известны подробности деятельности бывших хозяев Желтого дома.

Хотя ничего особенно удивительного г-н Минеев не рассказал. В сущности, при Гапликове совершались те же махинации, что и во времена правления Вячеслава Гайзера. А именно: политтехнологи вкупе с чиновниками в течение многих лет занимались «распилом» внебюджетных средств. А поскольку они внебюджетные, их было нетрудно обналичить, а затем и украсть.

Часть средств шла на финансирование пиар-мероприятий в пользу кандидатов от партии власти во время выборных кампаний. То есть «единороссам» было мало административного ресурса и того факта, что на них работал весь агитпроп, включая государственные СМИ. В предвыборную топку бросались еще и «теневые» деньги, полученные за счет «добровольных» пожертвований крупного бизнеса. Хотя на самом деле зачастую бизнесменов понуждали к спонсорству с помощью административного шантажа.

Таким образом, при обоих правителях применялись одни и те же схемы. Но в истории с фондом «Патриот» только один миллион из 200 был истрачен целевым образом. Такого масштабного крысятничества в «эпоху Гайзера» в Коми все-таки не было.

Если верить показаниям Минеева, 33 млн руб. спонсорских денег ушли только за обналичивание средств. Раньше воровали «с умом», и за такие «комиссионные» за обналичку в прежние времена политтехнологам оторвали бы головы.

Еще 9,5 млн руб. было получено на содержание самого фонда (зарплату, аренду помещений и авто), который по сути представлял собой контору «Рога и копыта».

То есть участники этой аферы тупо разбазарили средства, обобрав тем самым и возможных бенефициаров. Впрочем, последним, видимо, тоже кое-что перепало.

– С мая 2019-го по июль 2020 года я лично передал Михаилу Порядину 85 млн руб., – заявил Максим Минеев. – Мне не известно, что он сделал с этими деньгами.

Игры «патриотов»

Как сообщает интернет-издание БНКоми, ссылаясь на показания Максима Минеева, на содержание команды политтехнологов было выделено с декабря 2018 года по апрель 2020 года 22,3 миллиона рублей. Гонорар самого Минеева за одну выборную кампанию составил 3 млн рублей. Десятки миллионов рублей уходили на обналичивание средств, аренду квартир и автомобилей, услуги банков и так далее. Экс-советник Гапликова особо подчеркнул, что все финансовые траты согласовывались с Михаилом Порядиным.

Максим Минеев также составлял фиктивные отчеты о якобы выполненных мероприятиях в рамках четырех патриотических проектов: «Коми – моя судьба» (40 млн рублей), «Родные просторы» (48 млн рублей), «Мое Отечество» (65 млн рублей) и «Вечная память» (46 млн рублей).

А ведь тот же Евгений Морозов в свое время настоял на ликвидации редакции Книги памяти Республики Коми (она работала более четверти века), поскольку ее содержание (ежегодно требовалось порядка одного миллиона рублей) якобы слишком дорого обходилось республиканскому бюджету. Вот такие в Коми были вахтовики-«патриоты».

Нечего добавить?

Скорее всего, на следующих судебных заседаниях мы уже больше ничего нового не узнаем. Наивно ожидать, что «олимпийская троица» вдруг разоткровенничается. Тому же Сергею Гапликову вопросы были переданы заранее. Полагаем, что и ответы на них он уже согласовал со своими адвокатами.

Михаилу Порядину срок содержания под стражей продлили до 28 мая. Судебное следствие по делу о хищении средств Монди СЛПК выходит на финишную прямую, но вопросы еще остались. И самый главный: кто же все-таки украл деньги? Если ориентироваться только на показания Максима Минеева – тут без вариантов. А как быть с позицией защиты Михаила Порядина? Там тоже есть свои аргументы. Хотя, как показывает практика, суд обычно доверяет лишь стороне обвинения.

Сергей МОРОХИН.