На недавней планерке в мэрии Сыктывкара прозвучала информация о том, что город закупил дополнительно целый вагон соли. Это подавалось чуть ли не как очередная победа на коммунальном фронте: дескать, улицы и тротуары станут менее скользкими, а в травмпунктах уменьшатся очереди.

Только вот вместе с «победой над гололедицей» в город приходит другая беда — экологическая. Но об этом власти предпочитают умалчивать.

Гремучая смесь

Соль используется для борьбы со льдом еще с конца 19-го века. Ледяная корка, вступая в химическую реакцию с натрием, за короткий промежуток времени тает и превращается в лужу, которая не замерзает даже при температуре ниже «минус» 10.

Однако этот способ имеет существенный недостаток. И если в 19-м веке соль разъедала копыта лошадей, то сегодня наносит вред автомобильным шинам, не говоря уж о нашей с вами обуви. Тем не менее, коммунальщики и дорожники не скупятся, посыпая тротуары и асфальт толстым слоем соли и песчаной смеси.

Дорожники уверяют, что на автотрассах используются песко-соляные смеси с минимальной концентрацией. И расход соли якобы не превышает 3-5 процентов от объема песка. Однако специалисты, непосредственно занимающиеся посыпкой дорог, сообщают, что соли уходит как минимум процентов 15-20, а порой и больше. Причем это не пищевая соль, а техническая, и в ней – «вся таблица Менделеева».

Флора с хлором

Техническая соль, которой посыпают дороги и тротуары, вредит и природе, и человеку. С наступлением весны тонны реагентов вместе с тающим снегом попадают в почву и воду, что приводит к засолению и загрязнению водоемов, убивает флору и фауну.

В США группа ученых с 1952 по 1998 годы исследовала содержание соли в одной из рек штата Нью-Йорк. Было установлено, что концентрация в воде ионов натрия и хлора увеличилась соответственно на 130% и на 243%. Главная причина – посыпание дорог солью. Еще одно исследование, проводившееся с 1986 по 2005 годы в юго-восточной части штата Нью-Йорк, показало 90-процентное увеличение объема хлорида натрия в естественных водоемах. В общей сложности, по данным экологов, в сорока процентах рек, протекающих по территории американских городов, уровень содержания хлора превышает безопасные показатели.

Есть управа на отраву

Конечно, Америка нам не указ, мы сами с усами. Но по данным специалистов «Гринписа России», точный состав реагентов, которые покупают коммунальные службы, как и техническая соль, ничем не регламентирован.

Помимо собственно соли в реагентах присутствуют такие вещества, как фтор, цинк, свинец, ртуть, медь, молибден, хром, мышьяк, кадмий, селен, никель и кобальт. Это не только приводит к коррозии автомобиля или порче обуви. Колеса машин заносят вредные вещества во дворы, на детские площадки, они попадают на кожу, люди вдыхают их с воздухом. Эти вещества негативно влияют на здоровье, а в повышенных концентрациях способны воздействовать на нервную и иммунную системы человека, накапливаться в костной ткани.

Сегодня в Санкт-Петербурге и Москве для борьбы с гололедом используют гранитную или мраморную крошку. При этом крошку собирают и впоследствии используют заново. Это позволяет сберечь природу: крошка не разъедает почву и не создает мертвый пласт солончака. Да, это дороже, чем «солить» тротуар или асфальт, но пора уже думать о здоровье людей, а не «экономить», покупая вагонами техническую отраву.

Иван УРСУ,

председатель Коми рескома профсоюза работников автомобильного транспорта

и дорожного хозяйства.