Ты убил ее, лодочник! В Вуктыльском районе исчезла беременная учительница, ее останки нашли в лисьей норе…

«Трибуна» продолжает серию публикаций о самых резонансных преступлениях в криминальной истории Коми. Дело, о котором мы сейчас расскажем, необычно тем, что закончилось весьма парадоксальным образом. Вуктыльский убийца-рецидивист, гнусный насильник смог избежать расстрела «благодаря» другому знаменитому маньяку – Андрею Чикатило…

Как в воду канула

Лето – время каникул и отпусков. В июне 1982 года сельская учительница Анна Лобкова (имя и фамилия изменены) тоже собиралась отдохнуть. Сначала она заехала в Ухту, где сообщила своим родителям, что выходит замуж и ждет ребенка. А ее избранник Владимир – житель поселка Кырта. Отец и мать обрадовались и в подарок молодоженам купили кухонную утварь, а для будущего малыша – ползунки, чепчики и пинетки.

Погостив у родителей, Анна села в самолет Ан-24 и вылетела в Вуктыл. Оттуда до Кырты раз в сутки тогда можно было добраться на рейсовой «Заре». Но на ранний утренний рейс она не успевала и послала жениху телеграмму, чтобы он приехал на вуктыльский причал на своей моторной лодке.

Через несколько дней обеспокоенный жених позвонил родителям Анны. По их словам, она уже давно к нему уехала.

Позже выяснилось, что сельский почтальон засунул телеграмму в дверную ручку. Бумажку сдуло ветром, и Владимир не узнал, когда прилетает невеста.

Получалось, что Анна Петровна Лобкова бесследно исчезла. В Вуктыл она прилетела и даже была на городском причале. Что произошло дальше – загадка.

Пассажирка на пристани

Инспектор угрозыска Вуктыльского РОВД Сергей Семенец завел ОРД (оперативно-розыскное дело) по факту исчезновения учительницы.

Вскоре стало известно, что Анну Лобкову на вуктыльской пристани видели бывшие ученицы, которые в тот момент находились рядом, на дебаркадере. По словам девушек, к берегу пристала моторная лодка. Лодочник подошел к учительнице, предложил подбросить ее до поселка Кырта. Сначала Анна Петровна отказалась – вероятно, надеялась, что за ней приедет жених. А спустя несколько часов все-таки села в ту злополучную «моторку». И больше ее никто не видел…

Посуда для мяса

Выпускницы сельской школы, узнавшие своего бывшего педагога, оказались толковыми свидетелями – они подробно описали и лодочника (некоего Рафика), и саму лодку.

На самом деле его звали Рафкат Исхаков. Он работал на Подчерском лесосплаве, а до этого «мотал» срок в колонии-поселении, что находилась недалеко от Подчерья.

Исхакова доставили в районный отдел милиции, но он чуть ли не с порога заявил, что не знает никакую Лобкову и не увозил ее с пристани. В тот день Рафик действительно был в Вуктыле, но это неудивительно: здесь у него гражданская жена и маленький ребенок, которых он часто навещает.

Сотрудники угро выехали в Подчерье, чтобы провести оперативный осмотр лодочного гаража Исхакова. Там, помимо лодки и запасного мотора, они нашли чугунную утятницу (посуда для приготовления мяса) и неожиданно – ползунки, чепчик и пинетки. Похоже, те самые, которые везла с собой учительница.

Вещи были новые и на них «не написано», что они принадлежали Лобковой. А возможности у милицейских экспертов в ту пору были куда скромнее нынешних. Сам же Рафик спокойно объяснил, что детскими вещами, за неимением денег, с ним якобы расплатились незнакомые пассажиры, которых он неделю назад подвозил до Вуктыла.

Исхаков все отрицал, прямых улик против него не было, а держать его в ИВС более трех суток по закону не положено.

Хитрый начальник

На свой страх и риск начальник угрозыска Юрий Климовицкий на 10 суток продлил пребывание Рафика в изоляторе. Это было опасно для самого начальника – советские милиционеры, в отличие от многих нынешних правоохранителей, боялись преступать рамки закона. Если бы прокурор узнал об этом – «товарищ начальник» сам бы оказался на тех же нарах, что и подозреваемый.

Отчаявшись, оперативник пошел на хитрость – сказал Исхакову, что его этапируют в Сыктывкар. Затем вывел из камеры, оставил одного в коридоре, а сам ушел в кабинет. Уловка сработала: Исхаков сбежал из здания вуктыльской милиции.

С одной стороны, вроде и неплохо: тем самым Рафик подтвердил подозрения. А с другой – где его теперь искать?

Между тем милиционеры повторно опросили родителей Лобковой. И тут «всплыла» та самая «утятница». Оказывается, это чугунное изделие тоже было среди подарков, которые преподнесли жениху и невесте.

Оперативники немедленно отправились в лодочный гараж Исхакова. Но утятницы там уже не было, как и самого Рафика.

Темное прошлое

36-летний Рафкат Исхаков был родом из Казани. После школы служил в армии, в воинской части, дислоцировавшейся в Германии. Там у него произошел конфликт с сослуживцами.

Рафик, очевидно, был парень горячих кровей. Чтобы отомстить обидчикам, он похитил на складе ручную гранату и бросил ее в помещение казармы. За это военный суд приговорил его к 13 годам тюрьмы.

Отбыв четверть срока в колонии строгого режима, Исхаков перевелся в колонию-поселение. «Уверенно встал на путь исправления» и был досрочно освобожден. Из 13-ти лет он просидел в неволе 11-ть, что тоже не сахар.

Обосновался здесь же, в поселке Подчерье, и завел себе сожительницу («гражданская жена» в Вуктыле об этом не знала). И вообще, Исхаков был не промах по женской части. Недалеко от поселка, в одной из печорских заводей у него было специальное местечко, где он предавался любовным утехам.

Страшная находка

В декабре того же года в вуктыльскую милицию обратился местный охотник. По его словам, он обнаружил в лисьей норе фрагмент человеческой кости и прилипший к ней кусок красной материи.

Шесть часов милиционеры долбили мерзлый грунт в местечке, указанном охотником. И в итоге наткнулись на останки Анны Лобковой.

Экспертиза установила, что женщину убили ударом тупого предмета по голове. Скорее всего – молотком. Преступник закопал ее в лесу и на этом месте развел костер, дабы звери не раскопали труп. Но лиса, видать, все равно учуяла трупный запах.

Когда тело нашли, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

Не заслужил ничего, кроме пули

К тому времени поступила информация о другом преступлении – изнасиловании жительницы Вуктыла. Пострадавшая боялась насильника и рассказала о нем только своей подруге. Но та сообщила в милицию. Оказалось, что злодей – все тот же Исхаков.

Рафика задержали на его «исторической родине» – в Татарской АССР. Сопротивления он не оказал, но при нем нашли пистолет Макарова (по советским временам – это не шутки!).

Исхакова под конвоем привезли в Вуктыл. Теперь уже, казалось бы, есть все улики, включая утятницу. Но Рафик понимал, что чистосердечное признание его не спасет. Поэтому все отрицал.

За убийство беременной Анны Лобковой, изнасилование гражданки Петровой (плюс еще пистолет) рецидивисту мог быть вынесен только один приговор – расстрел. На этом в суде и настаивал государственный обвинитель.

Но суд неожиданно вынес другой вердикт. Исхакова осудили только за изнасилование и хранение огнестрельного оружия. Обвинение его в убийстве было снято за отсутствием прямых доказательств.

«Борьба с перегибами»

Сегодня оправдательные приговоры – большая редкость: менее одного процента. А при советской власти было 10%. Правоохранительная система работала тогда гораздо качественнее, и судьи не прощали ошибок следствия.

Но главное в том, что в начале 80-х в СССР развернулась очередная кампания «по борьбе с перегибами». Пока искали серийного маньяка Андрея Чикатило, вместо него по ошибке были осуждены и приговорены к расстрелу несколько человек.

Один из них – Александр Кравченко. Когда престарелая мать Александра пришла узнать о его судьбе, ей цинично сказали: «Ваш сын расстрелян, но посмертно реабилитирован».

Возможно, именно «эхо дела Чикатило» и повлияло на решение служителей Фемиды в Коми. В итоге Рафкат Исхаков избежал расстрела. Правда, остаток своей жизни мерзавец провел за решеткой.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена МУЗЫКАНТ.