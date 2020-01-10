Обитатели максаковских дач теперь выходят на улицу с опаской. Многие носят с собой петарды, дабы отпугивать волков, которые прибегают в этот сыктывкарский поселок на «собачьи свадьбы».

– Нам совсем не до смеха, живем в постоянном страхе! Летом хищники не напоминали о себе, а осенью появились вновь. В декабре во дворе собственного дома мы встретили трех волков, – рассказала «Трибуне» жительница Максаковки Елена Ширяева.

Через пару дней «серые террористы» вновь появились во дворе Ширяевых. По словам женщины, они с мужем как раз собирались в баню. Вышли на крыльцо, а в нескольких метрах – волки. Мужчина зажег новогоднюю петарду и запустил в хищников.

– Мужа часто нет дома, – продолжает Е. Ширяева. – А я рано уезжаю в город на работу, возвращаюсь поздно вечером. Темно на улице и очень страшно, что в любой момент могу встретить волка. Ружья у нас нет, поэтому, собираясь в путь, я беру с собой спички, петарды – на всякий случай.

По словам Елены, сейчас, когда и у собак, и у волков «свадебное» время, волчицы повадились к местным кобелям.

– У нас две собаки. С осени их держу на веранде. Выпускаю во двор по нужде и обратно подзываю. А нынче волчица поднялась на наше крыльцо и стала подзывать кобеля.

– Ну и как ваши псы реагировали?

– Никак, лежали молча. Видимо, тоже испугались,

им было не до любовных утех.

Никогда он не станет собакой

– Может ли волк полюбить собаку? – спросили мы у известного корткеросского охотника Михаила Игушева.

– Физиологически случки между волками и собаками вполне возможны, – отвечает он. – Собака – прямой потомок волка, и по набору хромосом у них все одинаково. Поэтому и те и другие могут приносить гибридное потомство. Щенки, как правило, рождаются 50 на 50, то есть половина чистокровных волчат, вторая половина – помесь.

Правда, подобное случается только в период течки. Одинокая волчица вполне может приманить собаку, если рядом с ней нет волка. То же самое происходит и с собакой, когда поблизости нет кобелей. Но есть один нюанс. У волков гон всегда происходит в одно и то же время – конец февраля и начало марта, у собак течки случаются по 2-3 раза в год. В остальные периоды волки рассматривают собак исключительно как добычу.

По словам экспертов, одомашнить волка почти невозможно. Было много экспериментов по приручению волков. Со взрослыми особями это не работает абсолютно. Если же взять крохотного волчонка и приложить огромное количество усилий для его социализации и выработки навыков, то можно добиться некоторых результатов. Волк будет менее труслив и более спокоен в обществе человека. Но никогда не станет «настоящей» собакой.

Екатерина МАКАРОВА.