Тяп-ляп – и готов ФАП! В усть-вымском поселке Мадмас медучреждение построили с недоделками

Новенькие модульные фельдшерско-акушерские пункты в последние годы стали главными строительными объектами в сельской глубинке. Но у местных жителей они не вызывают особой радости, поскольку возводят их по методу «тяп-ляп».

Очередное строение, сделанное абы как (хотя с виду вроде и выглядит прилично), появилось в поселке Мадмас Усть-Вымского района. Депутат местного Совета Дмитрий Соловей его проинспектировал и, по его словам, пришел в ужас.

Долго не простоит

По мнению народного избранника, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) больше походит на наспех собранный сарай (пусть никого не обманывает его яркий фасад).

Новый ФАП планируют отапливать электричеством, но тепло там держаться не будет – под стенами щели, через которые можно увидеть улицу. Кроме того, не утеплены элементы канализационной трубы, что неминуемо приведет к ее замерзанию в зимний период. Далее – вода, поступающая из скважины, техническая и для питья непригодна. Отделочные работы внутри помещений проведены некачественно (не убраны излишки монтажной пены и т.д.), и здесь уже вовсю разрастается плесень.

Много вопросов вызывает и обустройство территории вокруг ФАПа. Например, инвалиду-колясочнику невозможно будет добраться до пандуса без посторонней помощи, площадка у входа выложена тротуарной плиткой, но в нынешнем виде она продержится недолго, поскольку неминуемо просядет, – дождевые стоки просто смоют песчано-гравийную смесь под ней. Контур заземления здания выполнен с нарушениями, что создает риски поражения электрическим током.

И это далеко не все нарушения при возведении модульной конструкции, выявленные депутатом. Сколько лет простоит этот новодел? Может, год или два, а потом его придется капитально ремонтировать, поскольку с нынешними недоделками он долго не прослужит – развалится!

Это вам не советское время!

Раньше в Мадмасе была своя амбулатория, которую в 2020 году капитально отремонтировали. В ней были комфортный процедурный кабинет, аптечный пункт. Сельчан принимали фельдшер, акушер, стоматолог, был свой терапевт, приезжали специалисты из Сыктывкара, которым предоставлялось временное жилье.

Однако в 2023 году администрация района создала некую комиссию, которая признала здание амбулатории аварийным. Было решено, что нужно построить новое.

Сельчане надеялись, что новый ФАП будет больше по площади и современнее: с комнатой отдыха и просторным фойе, со своим теплым гаражом, появятся физиокабинет и дневной стационар. То есть все будет как в советские времена.

Однако надежды не оправдались. В новом ФАПе фойе маленькое, кабинеты тесные и намного меньше, чем в старой амбулатории. В одном крохотном помещении теперь соседствуют и фельдшер, и акушер, там же, для «кучности», разместили и гинекологическое кресло…

Опять по шпалам…

Глава поселения Александр Нейман неоднократно обращался к районным властям с требованием устранить вышеуказанные нарушения. Но к моменту принятия здания ФАПа в эксплуатацию был лишь установлен фильтр на скважине да подкрашен пандус. Вот, собственно, и все.

Теперь жителям Мадмаса придется как-то свыкнуться с грустной реальностью. Да по большому счету появление нового ФАПа мало что изменит в их трудной жизни. Своего терапевта здесь нет, поэтому надо добираться до Жешарта. Слово «добираться» тут очень уместно, ведь Мадмас находится на другом берегу Вычегды, а значит, в межсезонье приходится топать через мост по железнодорожным шпалам, а дальше – уж как получится.

И самое главное, непонятно, когда же ФАП в Мадмасе начнет работать. Причина для Коми стандартная – нет специалистов.

Сергей ПАВЛОВ.