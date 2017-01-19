Тыбъю совсем опустел

В ноябре 2016 года средняя зарплата в Коми составила 41300 рублей. По оценке Комистата, это на 14,3 процента больше, чем в среднем по России.

За прошедшую неделю в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 13 275 человек.

Роман Полшведкин стал первым замом министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми.

Мэрия Сыктывкара привлечет ТСЖ «Карла Маркса, 213» к административной ответственности.

Тушение свалки в Воркуте займет несколько недель.

С сыктывкарских улиц власти эвакуируют брошенные и разукомплектованные машины.

Сборная России по хоккею с мячом приступила к тренировкам в Сыктывкаре.

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