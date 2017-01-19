Тыбъю совсем опустел

Январь 19, 2017 - Лента

Последний житель поселка Тыбъю Койгородского района умер возле собственного дома.
Сообщение об обнаружении тела местного жителя поступило в полицию 28 декабря прошлого года. Леонида Юшкова обнаружили мертвым рыбаки из поселка Подзь. На место приехали правоохранители и организовали проверку.
Койгородский отдел следственного управления СК по Республике Коми по итогам проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Умершим оказался 66-летний местный житель. Причиной его смерти, наступившей в период с 21 по 25 декабря, стала острая сердечная недостаточность. На голове и шее пенсионера имелись следы укусов неустановленных животных. Каких-либо других телесных повреждений и следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.
Как рассказала «Трибуне» руководитель администрации поселка Подзь (в это поселение входит поселок Тыбъю) Ирина Чугаева, Леонид Максимович Юшков оставался последним постоянным жителем Тыбъю. А всего зарегистрированных в Тыбъю — шесть человек.
По словам Ирины Чугаевой, Леонид Юшков жил в родительском доме. Раньше мужчина работал в лесничестве. У него есть сын и сестра, которые проживают в Сыктывкаре. Они часто приезжали в гости к Юшкову.
Леонид Юшков уже два года один проживал в поселке. К социальным работникам за помощью не обращался. У него был огород. Держал собаку, двух кошек. Он никуда не хотел переезжать из родных мест. Планировал даже построить новый дом, баню.
Теперь поселок совсем опустел…

Екатерина МАКАРОВА, Койгородский район.

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