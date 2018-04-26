Тысячам россиян отказали в назначении пенсии

Большинство пожилых россиян не имеет крупных денежных накоплений. К числу их главных достижений в жизни можно отнести лишь достижение пенсионного возраста. Увы, это не гарантия того, что им будут платить пенсию.

По итогам прошлого года в стране появились «отказники» — люди, которые пытались оформить документы на получение страховой пенсии и получили отказ. Как сообщили «Трибуне» в региональном отделении Пенсионного фонда, в Коми таковых около 100 человек, а в целом по России счет идет на тысячи. То есть «отказников» пока немного, но с каждым годом их число будет увеличиваться. Дело в том, что сейчас пенсионного возраста достигли многие из тех, кто работал в начале 90-х.

Расплата за «черный нал»

«Лихие» 90-е — время хаоса и разброда. Многие предприятия разорялись, а зачастую и вовсе исчезали вместе с документами. Зато возникли всевозможные фирмы, уклонявшиеся от отчислений в Пенсионный фонд.

Сыктывкарка Елена Р. поделилась своей историей: «В 90-е, чтобы выжить, я уволилась с предприятия (платили мало и с задержками), стала работать на себя. Открыла свое ателье «на дому». Пошли живые деньги, клиентки. Потом занялась бизнесом. Налоги платила, но — минимально. Несколько лет назад ИП пришлось закрыть — оно приносило одни убытки. Теперь пенсия у меня – гроши… Я, привыкшая жить на широкую ногу, теперь получаю субсидии по ЖКХ…»

Нынешняя система начисления пенсий лишает надежды на достойную старость тех россиян, которые работали в 90-е и «нулевые», получая зарплаты в «конвертах». Хотя делали они это не от хорошей жизни, а вынужденно.

Примерно в одной трети случаев отказы в выплате страховых пенсий происходят из-за недостатка минимально необходимого (подтвержденного) трудового стажа. Остальным отказывают из-за недобора нужного числа пенсионных баллов.

Конечно, «отказники» будут получать социальную пенсию (она в разы меньше, чем страховая). Но — не сразу. Придется подождать (возможно, и поработать): социальная пенсия выплачивается с 65 лет мужчинам и с 60 лет женщинам.

Урок арифметики

С 1 января 2015 года были введены новые правила: минимальный трудовой стаж для получения пенсии ежегодно возрастает на 1 год. В 2018 году необходимо иметь минимум 9 лет официального трудового стажа и 13,8 пенсионных балла (они добавляются каждому из нас в зависимости от уровня зарплаты). А в 2025-м — уже 15 лет стажа и 30 баллов по зарплате.

Количество набранных баллов зависит от продолжительности трудового стажа и величины зарплаты. Вернее, от того, сколько денег отчисляет работодатель в ПФР. То есть речь идет исключительно о «белой» зарплате.

Но далеко не все «отказники» — это те, кто мало работал. Зачастую причина отказа — маленькая зарплата.

В конце прошлого года в редакцию обратилась женщина из Ижемского района. Она трудится уборщицей в деревенской школе на полставки. При крошечной зарплате техничке начисляется менее одного балла за год. Сколько лет ей потребуется для накопления 30 баллов, необходимых для выхода на пенсию с 2025 года и позже? И наберет ли она стаж, если работает на полставки?

Люди, получающие среднюю по стране зарплату (условно 35 тыс. рублей в месяц), зарабатывают 4 балла в год и смогут накопить нужные баллы за 7-8 лет работы. Но чем виноваты те, кто, как та школьная уборщица, получают гроши?

Кому «не светит»

К числу людей, которые вряд ли могут рассчитывать на страховую пенсию, относятся мелкие индивидуальные предприниматели. Налог, установленный для этой категории граждан, позволяет им накапливать только по одному пенсионному баллу в год.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин считает, что из 78 млн работающих россиян только 45 млн осуществляют отчисления в ПФР. К этой цифре следует добавить 2,5 млн предпринимателей. Оставшиеся 30 млн человек не являются налогоплательщиками, значит, не смогут получать страховую пенсию.

Действующая ныне система ставит под удар и тех сельчан, которые зарабатывают на жизнь за счет подворья, сбора грибов и ягод, реки, леса. Им страховая пенсия не «светит» — ни отчислений, ни «стажа» у них нет.

Баллы на весах

Нам постоянно внушают мысль, что надо, мол, налоги платить в течение всей трудовой жизни, копить на пенсию и тогда старость будет достойной.

При этом людям не объясняют, что получать пенсию граждане могут ровно такую, какую в состоянии обеспечить экономика. Скажем, накопил человек нужные баллы (и даже больше!) и вышел на пенсию. Но ежегодно «вес» такого балла будет определять государство. Если все благополучно — балл более «увесистый».

Никакие фонды (за редким исключением) не сумеют обеспечить прибыльность ваших накоплений выше, чем генерирует экономика страны в целом.

Кстати, еще в 2014 г., когда пенсионная реформа «в баллах» только обсуждалась, власти прямо заявляли о сопутствующих рисках: более 20 млн россиян могут остаться без пенсий, так как не зарегистрированы в системе соцстрахования.

Людмила КУДРЯШОВА.