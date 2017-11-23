Тюзовцы замахнулись на Шекспира

При драмтеатре им. В. Савина открывается Театр юного зрителя. В качестве первой своей работы тюзовцы представят зрителям спектакль по пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта».



Как рассказал на пресс-конференции директор театра драмы Михаил Матвеев, в штат Театра юного зрителя вошли опытные артисты драмтеатра, а также молодые актеры — выпускники колледжа искусств, обучающиеся заочно в театральных вузах страны.

По его словам, в ТЮЗе постановка одной из самых известных историй о любви будет в меру современной, но сохранит шекспировские идеи.

— «Ромео и Джульетта» в разных театрах идет уже 420 лет. Для нашего ТЮЗа — это большая ответственность. Мы постараемся сделать интересную поэтическую сказку для молодежи. Надеемся, наш кайф заразит и зрителей, — пообещали постановщики и артисты шекспировской трагедии.

Роль Джульетты будет исполнять Кристина Чернева. По словам юной актрисы, история молодых влюбленных из Вероны остается актуальной и в наши дни. За 400 лет ничего не изменилось, любовь — самое главное.

Премьера спектакля «Ромео и Джульетта» запланирована на 24 и 25 ноября.

Екатерина МАКАРОВА.