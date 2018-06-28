У автобусного бизнеса — надежные покровители

С 1 июля в Сыктывкаре снова увеличилась плата за проезд в автобусах — с 20 до 23 рублей.

Напомним, что с начала прошлого года цена проезда в автобусах, принадлежащих САТП № 1, была 24 рубля. Этот тариф был явно завышен, и под давлением общественности и надзорных органов с 1 мая с.г. его снизили до 20 рублей. Но сыктывкарцы радовались недолго. Покровителям транспортного бизнеса удалось пролоббировать очередное увеличение тарифа.

Между тем в некоторых автобусах частных предпринимателей появились объявления о прекращении перевозок льготников. По всем вопросам авторы сообщения предлагают обращаться в администрацию города или в приемную главы Коми. В мэрии говорят, что частники не имеют права отменить льготы и советуют не платить за проезд.

Напомним, страсти вокруг пассажирских автоперевозок в столице Коми не утихают давно, о чем «Трибуна» не раз писала.