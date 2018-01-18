У бывшего хозяина особняка объявились наследники

В минувший вторник в Сыктывкаре загорелось пустующее деревянное двухэтажное здание бывшей воскресной школы по ул. Советской, 45. Пожар потушили, но дом серьезно пострадал. Причина возгорания устанавливается, возможно, это был поджог.

В 2006 году на фасаде здания была установлена доска, где указано, что дом мещанина Шарапова А.Е. является памятником истории и культуры и охраняется государством.

В 2016 году по программе льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, строение площадью почти 500 кв. метров было передано в аренду на 49 лет торговой организации ООО «Квартал» за символическую плату — один рубль в год. По договору инвестор должен в течение семи лет полностью отреставрировать здание.

А вас, гражданин, я попрошу…

Но кто же такой Шарапов и почему его дом так ценен?

Александр Шарапов родился в 1880 году в Койгородской волости в многодетной крестьянской семье. В юном возрасте отправился в Сибирь на заработки. В 1901 году был призван в армию, служил в Усть-Сысольском гарнизоне. После службы женился на мещанской дочери. Хозяйственный и хваткий Шарапов открыл мастерскую по пошиву одежды и головных уборов. В 1912 году при помощи мещан Усть-Сысольска Шарапов на свои средства построил двухэтажный дом.

В сентябре 1922 года Шарапов заключил письменный договор с областным отделом народного образования о предоставлении верхнего этажа дома и части нижнего под помещение школы первой ступени. Однако спустя три месяца дом купца был национализирован.

В течение пяти лет Шарапов ходил по различным инстанциям, писал ходатайства, но безрезультатно. Все это время его семья ютилась в одной комнате. В 1927 году раскулаченную семью Александра Егоровича окончательно выселили. Затем в доме размещались школа, после ясли-сад № 1. В 1997 года дом Шарапова передали Православной школе.

Как выяснилось, сегодня у Шарапова имеются законные наследники — 10 внуков.

От отца не отреклись

— Когда прохожу мимо запущенного купеческого «особняка», сердце сжимается. О том, что был объявлен аукцион на льготную аренду здания с последующим восстановлением, мы даже не знали. Это здание принадлежало моему деду. Мы намерены отсудить дом и восстановить нарушенные права на 100-летнюю собственность, — говорит внучка Шарапова, 64-летняя жительница Ижмы Светлана Рочева (Шарапова), которая 35 лет отработала заведующей дошкольным учреждением райцентра.

— Жизнь деда была столь же трагичной, как и судьба его особняка. У деда с бабушкой Анной Алексеевной было четверо детей. Когда отобрали дом деда, взамен предоставили небольшой домик на нынешней улице Ленина, 93. Сразу же после раскулачивания деда бросила бабушка.

Двух дочерей Веру и Валю, сыновей-близняшек Николая и Михаила (моего отца) — тоже принуждали отречься от отца-«врага народа». Дети не отреклись, хотя им это дорого досталось. Жили впроголодь. Вскоре деда парализовало, он умер. Схоронили его на Кирульском кладбище.

Бабушка с характером

— После его смерти в этом доме с новой семьей обосновалась бабушка, — рассказывает С. Рочева. — У меня имеется архивный документ, выписка из протокола заседания Сыктывкарского горсовета от 17 марта 1931 года, где бабушка просит вернуть ей на воспитание малолетних сыновей, а также конфискованное имущество.

Ей все вернули. Потом дом на Ленина был обставлен венской мебелью, имелась даже швейная машинка «Зингер» (по тем временам — роскошь!), которые отбирали у семьи.

Бабушка была очень властной женщиной. Она была лично знакома с Надеждой Крупской и какое-то время поддерживала с ней тесные связи. Работала председателем Сыктывкарского райпо. Прожила долгую жизнь, до 93 лет.

Судьбы потомков

— После службы в армии мой отец со своим братом попали на войну, — продолжает Светлана Михайловна. — Дядя Николай погиб, а отец четыре года воевал. После войны он получил образование инженера-строителя, работал в Минсельхозе. Первая его жена умерла при родах, оставив двоих детей. Моя мама, Мария Исаковна — вторая жена. Выйдя замуж, она сразу же взяла и дочек мужа от первого брака.

Вскоре родилась я. Потом семье молодого специалиста предложили на три года отправиться на Север. Папа выбрал Ижму. Мои родители стали уважаемыми людьми в районе. В первый класс я пошла уже в Ижемскую школу. Мама родила троих детей, и мы росли дружно.

Участник войны Михаил Шарапов, потомок семьи купцов Шараповых, умер рано, в 53 года, но оставил добрую память у ижемцев.

Наталья КОЛОДИНОВА.