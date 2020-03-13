У кого тут крыша поехала? В Усть-Цильме районные чиновники не хотят замечать чрезвычайную ситуацию

Как уже сообщала «Трибуна», в селе Усть-Цильма в двухэтажном доме по ул. Новой произошло обрушение кровли. Под тяжестью снега стропила не выдержали, и кровля провалилась до чердака. К счастью, никто не погиб и не ранен. Однако из-за подтаявшего снега несколько квартир было залито водой.

С последствиями аварии пришлось бороться самим жильцам: убирать обломки деревянных конструкций, вывозить со двора снег, закрывать перекрытие полиэтиленовой пленкой. Комиссия ГО и ЧС обследовала дом и пришла к выводу, что дальнейшие разрушения не исключены, тем не менее, не признала эту ситуацию чрезвычайной. Заместитель руководителя администрации района Андрей Хозяинов сообщил «Комиинформу», что дом еще прочный, обломки кровли в квартиры не попадут, угрозы для жизни людей нет.

А. Хозяинов предложил жильцам провести ремонт крыши за свой счет. По смете, на это потребуется 296 тысяч рублей. Замглавы района также сообщил, что капитальный ремонт кровли был запланирован на 2026 год. Но администрация будет ходатайствовать перед региональным Фондом капремонта о переносе сроков ремонта.

На днях обитателям дома сообщили, что Фонд откликнулся на обращение районной власти: через два с половиной месяца будет готова смета, после чего объявят аукцион на проведение ремонта крыши.

Получив столь «радостное» известие, жильцы обратились к депутату Госсовета Екатерине Дьячковой. По их словам, администрация района просто сбросила с себя заботу о попавших в беду людях, не посчитав обрушение кровли чрезвычайной ситуацией. Но как же иначе назвать ситуацию, когда люди остались без крыши над головой?

Уже сейчас жильцы вынуждены искать приют у соседей и родственников. А что будет, когда придет настоящая весна? Ситуация усугубляется еще и тем, что сроки ремонта могут отодвинуться на многие месяцы, поскольку процедура аукциона и самого ремонта может растянуться до осени.

Николай БРАТЕНКОВ.