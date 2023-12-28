«У меня упал вертолет» (Криминал от 29 декабря)

За ложное сообщение о происшествии воркутинец заплатит штраф.

34-летний мужчина из дома позвонил на специальную линию полиции со своего мобильного телефона и сообщил, что находится в Уральских горах и у него якобы упал вертолет. При проверке информации факт не подтвердился. «Шутник» наказан штрафом в размере 1000 рублей.

Сознался в убийстве

40-летний ухтинец рассказал об убийстве пенсионера.

Трагедия произошла осенью в поселке Шудаяг в квартире дома по улице Павлова. Между обвиняемым и 73-летним мужчиной, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в ходе которой первый нанес второму несколько ударов ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От массивной кровопотери потерпевший скончался.

Распилил себе руку

Травмированного лесоруба эвакуировали из леса спасатели.

24 декабря в скорую помощь поступила информация о том, что на участке между двумя дачными сообществами «Лазурное» и «Магистраль» на 22 км дороги Сыктывкар – Корткерос 31-летний мужчина распилил себе руку. Отряд «Спас-Коми» выехал на место, оказал первую помощь и эвакуировал пострадавшего к машине скорой помощи, которая находилась в 6-ти км от места происшествия.

Молотком по голове

Женщина решила проводить соседа после застолья, а тот подумал, что с ним флиртуют.

Когда сожитель ушел спать, 37-летняя женщина отправилась проводить соседа, а гость стал оказывать ей знаки внимания. Женщина начала сопротивляться и кричать. Проснувшийся сожитель схватил нож и выскочил в коридор. Между мужчинами завязалась драка. Хозяйка сбегала на кухню за молотком для отбивания мяса и дважды ударила им гостя, а сожитель, воспользовавшись моментом, нанес ему удар ножом. Полученные потерпевшим повреждения суд квалифицировал как легкий вред здоровью. Женщине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а мужчине, ранее судимому, 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кровавая драма в Жешарте

30-летний житель поселка Жешарт убил обидчика своего хвостатого друга.

Трагедия произошла утром 25 марта 2023 года. Хозяин квартиры распивал спиртное вместе с парнем, которого он незадолго до этого приютил у себя. Гость ненадолго вышел из квартиры, а когда вернулся, то обнаружил, что хозяин сильно избил его щенка, к которому он успел привязаться. Это его сильно разозлило. Сначала он избил обидчика черенком лопаты. Затем нанес не менее 18 ударов ножом. От полученных ран потерпевший через несколько часов скончался. Убийца пояснил в суде, что такое количество ранений нанес жертве умышленно, «чтобы тот почувствовал ту же боль, что и щенок». Следующие 8 лет он проведет в колонии особого режима.