У миллионов россиян собираются отобрать пенсии

О том, что кабмин РФ предлагает поднять пенсионный возраст, россиянам объявили в день начала Чемпионата мира по футболу.



Заодно объявили, что «обсуждение» законопроекта в регионах продлится ровно месяц и закончится со свистком арбитра в финальном матче ЧМ-2018. Любопытно, что вице-премьер Антон Силуанов, не моргнув глазом, назвал это «чистым совпадением»…

Главный аргумент в пользу реформы – в большинстве «цивилизованных стран» люди становятся пенсионерами позже, чем у нас. В качестве примера приводится та же Германия, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет. Но дело в том, что средняя продолжительность жизни там 79,9 лет, то есть после выхода на пенсию немцы живут в среднем еще 13 лет.

Зато в России уже сегодня до пенсии не доживают 10% женщин и 30% мужчин. А показатель смертности российских мужчин в возрасте до 65 лет – один из самых высоких в Европе и составляет 43%. Другими словами, если возраст поднимут, до пенсии не доживет почти каждый второй представитель сильного пола.

Внуки потом спросят: «Деды, а почему вы молчали, когда у вас отбирали пенсии?». И услышат в ответ: «Мы не молчали. А вместе со страной выходили на улицы и орали: «Го-о-л! Россия, вперед!»

Виктор СЕМЕНОВ.