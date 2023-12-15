Тема переселения северян, о которой Путин уже столько всего наслышан (от того же губернатора Коми), снова всплыла во время вчерашней пресс-конференции президента. Вопрос сыктывкарской журналистки Дарьи Шучалиной был таким же неожиданным, как рояль в кустах.

«Наши власти готовы»

Для начала сыктывкарка озвучила неприятную цифру: в этом году республика получила всего 129 сертификатов на переселение, тогда как в очереди остаются тысячи северян (по данным регионального правительства – свыше 17 тысяч).

Путин не успел и рта раскрыть, как журналистка указала ему пути решения проблемы: дополнительное финансирование из федеральной казны либо бюджетный кредит региону под низкий процент.

«Наши власти готовы переселить интинцев и внутри региона – в Сыктывкар или на юг Коми», – в конце длинной тирады доверительно сообщила президенту Дарья Шучалина.

Получив наконец возможность высказаться, Владимир Путин заявил следующее: «Если бы тут был министр финансов, он бы сказал, что денег нет, но рассматривать расширение программы можно и нужно. Бюджет на следующий год уже сверстан, но, возможно, будут дополнительные доходы. Кредит – непростая вещь, это более мягкая форма содействия регионам, и надо подумать и попробовать реализовать», – осторожно ответил президент.

Также глава государства согласился, что переселение внутри региона вполне возможно.

«С руководителем Коми мы переговорим, и с правительством РФ тоже», – сказал он. И находясь, видимо, под впечатлением и от недавнего архангельского совещания, и от словоохотливой журналистки из Коми, президент счел нужным добавить, что Владимир Уйба очень активный человек с большими связями.

О чем еще спрашивали

Будет ли вторая волна мобилизации?

«Начали кампанию по привлечению добровольцев, пришли, на вчерашний день, 486 тыс. И поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не прекращается. Вместе с добровольцами будет под полмиллиона человек. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет».

В каком состоянии российская экономика?

С 1 января МРОТ будет повышен на 18%. Рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%: «отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед».

«Инфляция к концу года ожидается 7,5%, но ЦБ и правительство предпринимают меры, и исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям».

Почему выросли цены на яйца?

«Спрашивал у министра сельского хозяйства, как у него с яйцами. Говорил, что все нормально. А цены выросли. А знаете что произошло? Спрос увеличился. Я сам яичницу люблю. Спрос увеличился, а объем производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме, – объяснил президент. – Ситуация будет улучшаться. Приношу извинения на этот счет, сбой в работе правительства».

Почему выросли цены на автомобили?

«Но не в космос, процентов на 40 (выросли цены на российские машины). Это тоже много, я понимаю. Чем больше будет машин, тем ниже будет цена. АвтоВАЗ идет по этому пути».

Опасен ли искусственный интеллект и есть ли двойники у Путина?

«Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Значит, нужно возглавить. Но чем закончится это развитие, никто не знает».

В эфире также появился дипфейк самого Путина, который представился «студентом СПбГУ». Президент назвал его своим первым двойником: «Я подумал и решил, что похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек, и этим человеком буду я».