У обитателей ветхих домов теперь меньше шансов обрести нормальную крышу над головой

10 марта с. г. «Трибуна» опубликовала статью «Заложницы аварийного дома» — о мытарствах Анастасии Павловой и ее малолетней дочки из села Кослан Удорского района.

Дом № 21 по ул. Н. Трофимовой, где ютится семья, находится в ужасающем состоянии: крыша течет, полы проваливаются, стены промерзают. Еще в августе 2015 года этот дом был признан непригодным для проживания. А. Павлова неоднократно обращалась в сельскую администрацию с просьбой предоставить ей другое жилье. Но безрезультатно.

Бездействие властей

Факты, изложенные в публикации, были проверены прокуратурой Удорского района и полностью подтвердились.

На этой неделе прокурор района Борис Шустов сообщил «Трибуне», что прокуратура направила в Удорский районный суд исковое заявление «о признании бездействия администрации МО СП «Кослан» незаконным и обязании предоставить указанным гражданам во внеочередном порядке по договору социального найма благоустроенное помещение».

Судебное заседание по этому иску состоится в начале мая. Кстати, следует еще раз напомнить: для того чтобы надзорный орган инициировал судебное разбирательство, жилец аварийного дома сначала должен подать в прокуратуру соответствующее письменное заявление.

Как показывает практика, большинство судебных вердиктов выносится в пользу жильцов аварийных домов (несмотря на то, что чиновники, ссылаясь на отсутствие жилищного фонда, пытаются оспорить эти решения в вышестоящих судебных инстанциях). Однако в последнее время появился судебный прецедент, который делает ситуацию не столь однозначной.

Причем прецедент этот возник в столице Коми — самом богатом муниципалитете республики, жилищный фонд которого, конечно, не сопоставим с райцентровским. Ведь в том же Кослане давно уже не строят жилых домов.

Судебная сенсация

До прошлого года суды Коми подобные решения, что называется, «штамповали». И это абсолютно логично: если дом официально признан аварийным, проживание там опасно для его

обитателей. Не говоря уж о санитарных требованиях.

Но в декабре 2016 года Верховный суд Коми вынес поистине сенсационный вердикт. Рассмотрев апелляционную жалобу чиновников мэрии на решение Сыктывкарского суда о предоставлении благоустроенного жилья горожанину, проживающему в аварийном доме, Верхсуд согласился с аргументами администрации. В иске сыктывкарцу было отказано.

Вкратце суть дела. Речь идет о доме № 95 по ул. Пушкина, который еще в 2012 году был признан аварийным. Мэрия до сих пор отказывается предоставить жильцам равноценную крышу над головой. Аргумент простой: нет «свободного жилья». Хотя некоторые жильцы дома уже имеют на руках соответствующие судебные решения, которые мэрия упорно не выполняет.

А 38-летнему Алексею Нефедову Верховный суд и вовсе отказал в праве на переселение, мотивировав это тем, что он не имеет статуса малоимущего.

До сих пор наличие статуса малоимущего было необходимым условием лишь для постановки граждан на учет (в очередь) в качестве нуждающихся в жилом помещении. Но Верховный суд Коми, ссылаясь на три определения Конституционного суда РФ, сформулировал суть этой нормы иначе. Если перевести с юридического языка на русский, это означает: муниципалитеты обязаны предоставлять жилье взамен аварийного только малоимущим гражданам.

«Почти никому»

Сыктывкарский юрист Марина Жучек так прокомментировала агентству БНК эту ситуацию:

— На мой взгляд, сам факт проживания в столь плачевном, опасном и непригодном жилье доказывает нуждаемость человека в жилье, отвечающем требованиям безопасности. До недавнего времени Верховный суд республики с такой позицией соглашался. По той логике, по которой пошел Верховный суд Коми в «деле Нефедова», теперь переселять будут только имеющих статус малоимущих. То есть по факту — почти никого. Ведь статус малоимущего присваивается при доходе на одного человека 11,5 тыс. руб., когда семье на еду хватает. Эта сумма меньше, чем прожиточный минимум (более 12128 руб.). Доход Нефедова 25 тыс. руб. в месяц. На двоих с несовершеннолетней дочкой — по 12,5 тыс. руб. Малоимущим он признан быть не может. А ипотеку банки дают при доходах в два раза больше. В любом случае мы не согласны с подходом, который стал применяться Верховном судом Республики Коми по такой категории дел. Как мне сказали в неформальных беседах сотрудники прокуратуры, такие решения со ссылкой на Конституционный суд РФ стали выноситься с июня прошлого года. Первым было решение одного из судов Подмосковья.

Виктор СЕМЕНОВ.

P.S. Что же касается жительницы Кослана Анастасии Павловой, то в любом случае местные власти обязаны будут предоставить ей нормальное жилье. Поскольку она официально состоит на учете в качестве малоимущей.

КСТАТИ

Дорогая моя столица

Пересмотр судебной практики — вряд ли инициатива самих судей. Да, суды у нас формально считаются независимыми. Но они всегда следуют в фарватере государственной политики. А политика эта нынче простая: жесткая экономия. В первую очередь — за счет простых граждан.

Денег на переселение из ветхих домов действительно не хватает. Половина страны ютится нынче в жалких халупах, которые в ближайшее время никто сносить не собирается.

Но одновременно в Москве «златоглавой» затеян грандиозный проект по сносу так называемых «хрущевок», большинство из которых еще вполне пригодны для жилья. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что собирается снести 25 млн кв.метров жилья и переселить в новые дома 1,6 миллиона (в два раза больше, чем население Республики Коми) москвичей.

По оценкам экспертов, стоимость этой программы — 2,4 триллиона руб. Цифра просто фантастическая!

Ну а для остальных регионов «денег взять негде». Остальным надо экономить. Таковы реалии нашего государства.