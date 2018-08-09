У оленей нет пастбищ на территории Коми

У оленеводов Коми начался перегон оленей на зимние пастбища. Стада из самого крупного оленеводческого хозяйства республики – ООО «Северный» из усинского села Мутный Материк – летом пасутся на побережье Карского моря. Чтобы добраться до зимних пастбищ, усинским стадам предстоит преодолеть почти 300 км пути, и прибудут туда они только в ноябре.

— У оленеводов завершается летний выпас оленей и начинается перекочевка стад на зимние пастбища, — говорит зоотехник ООО «Северный» Дмитрий Немчинов. — В этом году лето выдалось сухое и жаркое. В такую погоду животное становится беспокойным, плохо ест, теряет в весе. Но итоги станут известны осенью, когда будет проводиться подсчет поголовья и забой.

На начало июля поголовье оленей хозяйства «Северный» составило более 21 тысячи особей. Кроме того, более трех тысяч голов у владельцев-частников. В хозяйстве 4 отделения, выпасом стад занимаются 10 оленеводческих бригад, где заняты около ста человек. В традиционном промысле заняты в основном жители сел и деревень Усинского района.

Главная проблема усинских оленеводов — отсутствие собственных пастбищ на территории региона. По сути, их олени пасутся здесь «вне закона». Усинское оленеводческое хозяйство не имеет в Коми ни одного гектара земли под пастбища по договору аренды. Есть лишь договор аренды на 25 лет на 500 гектаров в Ненецком округе.

Заявку на усть-усинский участок хозяйство подавало еще в 2011 году. Однако в связи с изменениями федерального законодательства выставление лесных участков на аукцион возможно только после их постановки на кадастровый учет. Для проведения землеустроительных работ республике необходимо дополнительно 14,5 миллиона рублей, которые в бюджете на этот год не предусмотрены.

В Коми оленеводством занимаются пять организаций – ПСК «Оленевод», ООО «Северный», ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная», ООО «Абезь», ООО «Петруньское», а также четыре крестьянских (фермерских) хозяйства в Интинском районе. Во всех хозяйствах (включая частников) насчитывается более 96 тысяч оленей.

Наталья КОЛОДИНОВА.