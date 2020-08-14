У разбитого корыта

На лентах информагентств республики появилось сообщение о том, что на окраине столицы, в Лесозаводе, из-за ветхости закрывают поликлинику.



Через знакомых я узнал, что в здании из-за протечки кровли второй этаж пришел в аварийное состояние и вот-вот обрушится. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Борис Александров сообщил, что поликлиника прекратит работу в субботу, 15 августа. Оказывается, здание изношено на 70 процентов, вести приемы пациентов в нем стало опасно. Понятно, что новый министр мог и не знать о том, что старая поликлиника в поселке давно дышит на ладан.

Между тем на тех же лентах сообщается, что с 15 августа будет работать выездная служба, причем в обычном режиме. Что это значит — понять может только посвященный, а для остальных жителей Лесозавода доводится информация о том, что принимать больных из поселка будут в структурных подразделениях Сыктывкарской городской поликлиники № 3. Вот только куда обращаться пациентам со своими болячками — абсолютно неясно. Написано, что медицинские кадры перераспределят по адресам: ул. Ленина, 75а, ул. Куратова, 18, ул. Коммунистическая, 41, ул. Интернациональная, 102, ул. Карла Маркса, 116. Спрашивается: куда бежать заболевшему жителю окраины города, если приспичит?

Старое закрывают, новое демонтируют

И.о. министра Александров бодро заявляет, что строительство новой поликлиники запланировали на 2021 год. Между тем о строительстве новой поликлиники в Лесозаводе разговоры идут уже второй десяток лет.

В свое время предлагалось рассмотреть вариант перевода поликлиники в здание заводоуправления бывшей мебельной фабрики «Север», которое сделано из кирпича и простоит еще сто лет. Но когда здание после банкротства фабрики передали в ведение города, оно по чьей-то воле оказалось в распоряжении силовиков. И они уходить оттуда не захотели.

Стоит вспомнить, что в Лесозаводе в начале года закончилась реконструкция старого здания обувной фабрики «Олень» под устройство современной поликлиники.

Напомню, что в 2018 году Минздрав Коми заключил с медицинской инвестиционной группой «Полимедика» из Питера соглашение об открытии частного учреждения в Сыктывкаре, которое будет оказывать бесплатную помощь по системе ОМС. После ремонта новое медучреждение готовилось оказывать полный перечень поликлинических услуг бесплатно и финансироваться по линии ФОМС. Была даже рекламная акция, пиарившая как поликлинику, так и достижения Минздрава, но все закончилось пшиком. Из-за конфликта с нашими чиновниками уже оснащенная новым оборудованием современная поликлиника работу так и не начала.

Как оказалось, «Полимедика» просила у Минздрава Коми передать на обслуживание территорию Лесозавода. Но чиновники отказались, заявив, что полномочий на это у министерства нет. В итоге здание полгода пустовало, в настоящее время руководство клиники планирует демонтировать оборудование, чтобы обустроить помещение в другом регионе. Ну, а жители микрорайона, в котором проживает порядка 15 тысяч человек, оказались у разбитого корыта: старое здание поликлиники закрывается, а новое – демонтируется. Спрашивается: кто ответит за это безобразие?

Скажи депутат: «Кто виноват?»

Сейчас в республике разворачивается выборная кампания, и очень умиляет то, как используют ситуацию с медицинским обслуживанием нынешние депутаты Госсовета. Они очень надеются избраться на новый срок, а потому на встречах деловито рассказывают о своей работе в округах Лесозавода.

При этом кандидаты почему-то умалчивают о том, почему большой микрорайон остался без медицинского обслуживания. Что им мешало это сделать? И где гарантия, что и на следующем сроке они – как депутаты Госсовета – решат этот вопрос?

Виктор ТОРЛОПОВ.