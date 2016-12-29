У сельского мастера «выросли» крылья

Владимира Бондаренко с детства тянуло в небо, но мечта подняться под облака сбылась только три года назад: он обрел крылья уже на шестом десятке лет.

Село Деревянск, в котором проживает Владимир Николаевич, славится летчиками не только в Усть-Куломском районе, но и по всей республике. Так получилось, что больше десятка парней из села связали свою жизнь с авиацией. А у Почетного гражданина района Рема Федоровича Ракина двое сыновей стали военными летчиками. Старший дослужился до звания полковник, младший, майор, служит на Севере. За воспитание сыновей Ракин-старший награжден медалью прославленного летчика, трижды Героя Советского Союза маршала Кожедуба.

Места в небе хватит всем

Володя Бондаренко тоже хотел стать летчиком, но после окончания десятилетки провалил экзамены. Отслужив в армии, стал водителем. При этом молодой человек активно занимался спортом, а в 1981 году его избрали делегатом XIX съезда ВЛКСМ. И хоть с тех пор прошло более тридцати лет, он помнит те десять дней пребывания в Москве очень отчетливо. Помнит, как делегатов возили на экскурсию в Звездный городок, где им довелось беседовать с космонавтами…

Владимир Николаевич 15 лет отработал в леспромхозе на лесовозе, ставил рекорды, за высокие показатели в соцсоревновании был награжден орденом Трудовой Cлавы III степени, потом ему доверили возить детей на автобусе. За жизнь многому научился, в селе его зовут мастером на все руки, а совсем недавно он закончил строительство нового дома, в ноябре отпраздновали с семьей новоселье.

А три года назад сбылась его детская мечта: он стал летать. Для того, чтобы приобрести свой летательный аппарат, Владимир Николаевич продал личный автомобиль. Потом съездил «на курсы» в Усть-Вымь, где существует аэроклуб, которым руководит еще один увлеченный небом человек — Дмитрий Мороз. Вот у него и учился летать Владимир Бондаренко.

Сначала было страшно, но когда Владимир впервые самостоятельно поднялся в небо, то испытал ни с чем несравнимое чувство. А сейчас он летает часто, поднимаясь на высоту двести метров. Скорость полета — 35-40 километров, бензина хватает на три с лишним часа.

— А как твоя жена относится к полетам? — спрашиваю Владимира.

— Вначале она очень жалела, что я продал автомашину, говорила, что все на своих машинах ездят в лес по грибы, ягоды, а мы не можем теперь. Но потом успокоилась. Понимает, какое это счастье для меня.

Пока в Усть-Куломском районе это один-единственный летательный аппарат. Но Владимир Николаевич надеется, что вскоре появятся в районе и другие обладатели мотопарапланов. По его словам, места в небе хватит всем, кто любит полеты.

Николай ЛЮТОЕВ.