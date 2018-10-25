У собственников ЖСК оттяпали кусок территории

Девятиэтажка в центре Сыктывкара осталась фактически без придворовой территории.

Жильцы кооперативного дома № 48 по улице Красных партизан намерены вернуть часть придомовой территории, которую мэрия незаконно урезала. Они уверены, что «кусок» их двора «отщипнули» в интересах застройщиков.

Также они считают, что соседнее деревянное двухэтажное здание (ул. Интернациональная, 66) находится на их дворовой площади и тем самым лишает их части территории. В этой аварийной постройке расположена инспекция УФСИН России по РК, куда приходят отмечаться граждане, отбывающие условный срок. В конце августа на сессии городского Совета народные избранники намеревались передать это ветхое строение в федеральную собственность. Но в ситуацию вмешались собственники кооперативного дома, и вопрос был снят с повестки сессии.

Как «отжимали»

— У нас не двор, а тупик, — рассказывает 75-летняя жительница дома Вера Смертина. — Здесь нет места для детской площадки, даже скамейки некуда поставить. Крохотный дворовой пятачок заставлен машинами. Проезд к дому лишь с одной стороны. Случись ЧП — как подъехать спецтранспорту?

— Границы нашей придомовой территории нарушены, — говорит управляющая кооперативным домом ЖСК-19 Нина Мамаева. — Чтобы расширить территорию, нужно снести ветхую «деревяшку».

По документам, это деревянное строение по ул. Интернациональной, 66 должны были снести еще в 1978 году вместе с четырьмя близлежащими домами. По решению тогдашнего исполкома горсовета весь освободившийся участок должен был занять 9-этажный 108-квартирный кооперативный дом, который ввели в эксплуатацию в 1981 году. С тех пор прошло 40 лет, но двухэтажную развалюху так и не снесли.

В 1998 году тогдашний градоначальник Сыктывкара Евгений Борисов подписал постановление, согласно которому площадь земельного кооперативного дома должна составлять 3799 кв.м.

Однако в 2008 г., по постановлению мэра Романа Зенищева, для ЖСК-19 были утверждены новые границы земельного участка — 2696 кв.м Участок придворовой территории площадью 991 кв.м. переведен в резервные территории для муниципальных нужд. Также земельный участок площадью 112 кв.м переведен в земли общего пользования в составе земель населенных пунктов.

Новые границы были утверждены властями без ведома и согласия собственников ЖСК. А вскоре стало ясно, зачем это было сделано: почти впритык с кооперативным домом началось строительство нескольких высотных домов. Таким образом этот участок земли был «отжат» у кооператива для новых застройщиков.

Без разрешения

С тех пор жильцы дома обивают пороги всевозможных инстанций. В ходе проверки надзорными органами было установлено, что застройщик жилого комплекса незаконно занимает часть участка территории, закрепленной за ЖСК-19. Разрешение на строительство объектов в 2007 году было выдано администрацией города при отсутствии правоустанавливающих документов на землю.

Уже несколько лет ЖСК-19, пытаясь вернуть территорию, ведет судебные тяжбы, но пока безрезультатно. Теперь жильцы дома № 48 надеются только на снос старой «деревяшки». УФСИН России по РК не является собственником этого дома и не может им распоряжаться. Но если городские власти предложат альтернативное помещение, сотрудники УФСИН готовы освободить ветхое строение.

Наталья КОЛОДИНОВА.