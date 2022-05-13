Игорь Васильев принял решение оставить свой пост в связи с приближением окончания срока полномочий в должности главы региона и продолжить работу на федеральном уровне.

Об этом он сам заявил три дня назад на своей странице «ВКонтакте». При этом Васильев не уточнил, какую должность он планирует занять. Это и понятно: решает не он, а за него. Президент принял его решение и уже назначил и.о. губернатора – Александра Соколова.

Игорь Васильев в прошлом году отметил свое 60-летие. Для чиновников его уровня – это не возраст, во всяком случае до пенсии точно можно еще 9 лет поработать. Для Республики Коми, помимо того, что он шесть лет возглавлял соседний регион, Васильев отнюдь не чужой человек. С 2004 по 2010 годы он был сенатором от Коми, отвечал за финансовые рынки и денежное обращение. После Совета Федерации он перешел в Счетную палату, был аудитором, курировал вопросы налоговой и таможенной служб, Росимущества. Не исключено, что в какую-то из этих служб он и вернется.

За время пребывания в должности губернатора Кировской области Васильев ни разу не приезжал в Коми, и в целом особой дружбы между регионами-соседями не замечалось. Возможно, с новым губернатором отношения станут крепче?