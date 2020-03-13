В Сыктывкаре намерены продать местную знаменитость — верблюда Мартина.
Цена вопроса — 250 тысяч рублей. Сыктывкарский конный центр объявил о продаже верблюда. Рыжего великана в городе хорошо знают. В праздники он ходит по Стефановской площади и катает малышей. Увы, на содержание животного не хватает финансов. Как отмечает директор центра Наталья Денисова, учреждение приняло очень непростое решение. На продаже, помимо Мартина, оказались пять лошадей и ослик.
Эту новость жители города обсуждают в соцсетях. «Народ, нашего красавчика Мартина продают. Мне уже кажется – он один из символов нашего города… Думает над покупкой Воронежский цирк… Эх, как не хотелось бы его в цирк… Может, кто-то из местных купит, чтобы животное осталось на «своей» земле?»
По словам Н. Денисовой, Мартину — десять лет, он спокойный, как удав, и невозмутимый. Даже если вокруг апокалипсис, ничего не боится. Всю жизнь работает в городском прокате, побывал в 30 населенных пунктах вокруг своего города. Рост в спине 180 см, в горбах – 230 см. Привит и исследуется по графику, состоит на ветучете. Умеет пастись на веревке.
У верблюда два горба потому что жизнь — борьба
В Сыктывкаре намерены продать местную знаменитость — верблюда Мартина.