У верблюда два горба потому что жизнь — борьба

9 марта после обвала цен на нефть рухнул курс рубля. Всю неделю падение продолжалось. Еще 6-7 марта за американский «зеленый» надо было отдать 66-67 рублей, 9 марта стоимость его взлетела. 12 марта доллар стоил более 74 рублей.

Размер вреда при превышении допустимой массы для большегрузов в Коми планируют увеличить почти в три раза.

Три района Коми объявили опасными на время запуска нового спутника ГЛОНАСС.

В прошлом году в Коми зарегистрировано почти 200 браков с иностранцами.

В Сыктывкаре с крыши дома на ребенка скатилась глыба снега.

Судебные приставы Койгородка спасли пятерых щенков.