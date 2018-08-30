У Виктора Напалкова чутье на талантливых людей

В понедельник, 3 сентября, отметит 55-летие Заслуженный работник культуры Республики Коми Виктор Напалков.

Он известен в Коми не только как режиссер спектаклей, концертных программ и массовых праздников, но и как педагог — преподаватель актерского мастерства, основ режиссуры в Гимназии искусств при главе РК им. Ю. Спиридонова, республиканских колледжах искусства и культуры.

Среди его учеников — ныне ведущие актеры Академического театра драмы им. В. Савина Елена Аксеновская, Светлана Малькова, Денис Рассыхаев, Владимир Рочев. Из этого же списка — Мария Коровина, которая после окончания вуза и нескольких лет работы в театре уехала из Сыктывкара и попала в большое кино (фильм «Охрана» Александра Прошкина). Основам актерского мастерства у Напалкова училась и Елена Иванова — ныне директор Финно-угорского этнопарка.

Кто-то из его учеников в итоге не пошел по жизни тропой искусства (кстати, театр-студия гимназии под руководством Напалкова называется «Ордым» — «Тропинка»), но уроки Виктора Михайловича (как профессиональные, так и человеческие) им не раз помогли в жизни.

После окончания Пермского института культуры В. Напалков 10 лет проработал в Объячево — в народном театре имени Гения Горчакова, а в 1993 г. переехал в Сыктывкар, где поначалу трудился директором творческого объединения «Шондiбан» при Центре народного творчества РК, а с 1995 года – режиссером и актером театра драмы. В 1999 году Напалков стал куратором студии молодых актеров при театре и заведующим актерским отделением республиканского колледжа искусств. В том же году он получил приглашение в Гимназию искусств при главе Коми.

Сегодня у Виктора Михайловича Напалкова без малого 900 учеников. В преддверии юбилея ученики и коллеги рассказали «Трибуне» о той роли, которую он сыграл в их жизни.

112 «пассажиров»

Валентина Соколюк (Усть-Куломский район, с. Помоздино, директор Дома культуры, режиссер народного театра):

— В 2014 году Виктор Напалков сделал творческим коллективам Помоздинского Дома культуры — народному хору «Радлун» и танцевальной группе «Вдохновение» — предложение, от которого мы не смогли отказаться. Он предложил нам участвовать в межрегиональном фестивале «Салют, Победа!» в Мурманске. Ехали мы туда на поезде, в двух вагонах: большим табором человек за 50, с огромным количеством костюмов, театрального реквизита.

Для конкурсного показа Виктор Михайлович выбрал поэму Виктора Кушманова «112 Уляшовых». Не случайно он отобрал для участия в своем проекте нас, помоздинских: у всех участников в родне есть кто-то из этих 112 Уляшовых…

Помню, при пересадке на поезд «Санкт-Петербург — Мурманск», где на посадку было всего три минуты, он скомандовал: «Первыми садятся 112 Уляшовых!..». Проводница была в шоке: «Какие 112 пассажиров? У меня свободных только сорок мест!..». А «112 Уляшовых» — это были куски пенопласта, имитировавшие гранитные плиты, на которых пропечатаны имена героев постановки. Для кого-то это просто реквизит, а для него — Почетные пассажиры Времени.

Называли его «Батя»

Анастасия Третьякова (с. Усть-Кулом, преподаватель театрального направления в Доме детского творчества, победительница республиканского конкурса «Райда-2018», выпускница актерского отделения колледжа искусств):

— Впервые с Виктором Напалковым я встретилась в 2013 году: он принимал у меня вступительный экзамен в колледже искусств. Годы учебы, уроки Виктора Михайловича и его по-настоящему отцовская забота о нас, учениках и студентах, не забудутся никогда! Мы называли его «Батя»… На последнем семестре выпускного курса Виктор Михайлович спросил, что мы собираемся делать после колледжа. Я сказала, что хотела бы попробовать себя в качестве… педагога — чтобы потом получить высшее педагогическое образование, не связанное с актерским ремеслом. Виктор Михайлович неожиданно обрадовался такому дерзкому ответу: «Третьякова, ты — молодец!». В итоге я пошла по стопам своих педагогов, теперь преподаю актерское мастерство в сельской школе. И у меня есть заветная мечта: чтобы однажды мой любительский театральный кружок перерос в маленькую дружную студию, ведь в районах столько талантливых детей!

«Люди с Марса»

Кристина Апостолиди (с. Усть-Кулом, директор районного Дома культуры):

— У Виктора Михайловича, как у хорошей породистой собаки, особый нюх на талантливых людей. Во время подготовки того или иного районного мероприятия он почти каждый раз открывал новый талант. Так случилось и со мной лет 20 назад. Можно сказать, от него я получила благословение на будущую профессию. Это было во время подготовки и проведения юбилея нашего района. Он отобрал меня, выпускницу школы, в числе творческой молодежи райцентра в агитбригаду для концерта в честь юбилея нашего района.

Для нас, вчерашних сельских школьников, столичные специалисты с экзотическими для села профессиями режиссера, хормейстера, сценографа были как люди с Марса… После концерта Напалков предложил мне и нескольким моим одноклассникам пойти в культуру и в искусство. Тогда мы и выбрали свою творческую профессию.

«Сундуки времени»

Екатерина Сердитова (Прилузский район, с.Черныш, менеджер по культурно-массовому досугу филиала «Чернышский СДК», руководитель народного коллектива «Чернышские чипсанистки»):

— С Виктором Напалковым я познакомилась в селе Черныш при подготовке к празднику «Луза дорса гаж» («Веселье на Лузе») в 1992 году. Кстати, это он был в числе инициаторов прилузского праздника. Его режиссерско-постановочная группа объезжала творческие коллективы Прилузья, отбирала самые интересные концертные номера, «причесывала» их, помогала нам, начинающим культработникам.

Уникальность праздника «Луза дорса гаж» была заложена изначально его создателями — поднять из запасников, «сундуков времени» наследие предков: забытые песни и танцы, сцены народных праздников и обрядов…

Запомнились мне заключительные концерты, которые режиссировал В.М. Напалков. Все они были театрализованными. Больше всего запали в душу его репетиции — почти как мастер-классы. Благодарю Судьбу, что повстречала на своем творческом пути Мастера, на которого я стараюсь равняться. Думаю, что это дар Божий — быть ориентиром в жизни для других.

Ирина САМАР.