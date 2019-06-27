У выпускников все меньше шансов туда попасть

Июнь 27, 2019 - Актуально

По прогнозам правительства РФ, число бюджетных мест в вузах через несколько лет сократится на 17%.
Сейчас выпускники претендуют на 518 тыс. бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их количество будет 432 тыс. Конкурс при поступлении увеличится.
Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах, которым хронически не хватает средств.

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