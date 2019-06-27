У выпускников все меньше шансов туда попасть

По прогнозам правительства РФ, число бюджетных мест в вузах через несколько лет сократится на 17%.

Сейчас выпускники претендуют на 518 тыс. бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их количество будет 432 тыс. Конкурс при поступлении увеличится.

Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах, которым хронически не хватает средств.