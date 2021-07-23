У жителей деревни Яг Усть-Вымского района от дома осталась только прописка

«Списанные» люди

Жизнь порой подкидывает такие головоломки, что сразу и не определишь, идет ли речь о преднамеренном обмане или о роковом стечении обстоятельств. Ответ на этот вопрос уже долгие годы пытается найти семья Шильниковых из деревни Яг, входящей в сельское поселение Гам Усть-Вымского района.

Дом с грибами

Разрушающийся 4-квартирный дом на окраине деревни Яг жилым уже давно назвать сложно: потолок рушится, по углам комнат растут грибы… Здание из-за своей ветхости в принципе не подлежит восстановлению, потому и снято с баланса муниципалитета. Причем снято вместе с людьми – на сегодняшний день здесь прописаны, как минимум, две семьи. Чтобы понять, как это могло произойти, надо сделать небольшой экскурс в историю.

До развала Советского Союза в Усть-Вымском районе был совхоз-передовик «Гамский», в котором трудилось порядка 500 человек. Начальство волновали не только производственные показатели, но и бытовые условия своих работников. В перестроечные годы в деревне построили детский садик на 140 мест, затем началось возведение 32-квартирного дома для работников совхоза. Благоустроенное жилье в нем рассчитывала получить и семья Шильниковых. Но строительство дальше первого этажа не пошло – совхоз развалился вместе со страной. Сегодня на некогда перспективной стройке растут молодые деревца.

В своем старом доме худо-бедно Шильниковы прожили до 2007 года, потом вынуждены были съехать. Но прописка-то осталась, а значит, остались и законные права на получение хоть каких-то квадратных метров от государства в рамках реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но куда переселяться и что требовать, когда дом снят уже с баланса муниципалитета?

И тут пришел счет…

В администрации района заявляют, что Шильниковых невозможно включить ни в одну из программ по переселению: нет документов на дом, а куда они делись, никто не знает. Хотя Надежда Шильникова считает иначе: «Зачем еще какие-то документы, если в похозяйственной книге в сельсовете у меня есть регистрация…»

Если покопаться в архивах, то какие-то документы на дом, наверное, отыскать можно, было бы желание. Этого желания, похоже, нет у местных чиновников, зато оно есть у тех, кто занимается сбором платежей. Поразительно, но факт: через несколько лет после того как Шильниковы покинули разваливающееся здание (соседи съехали в 2011 году), им неожиданно пришел счет от энергетиков аж на две тысячи рублей. Дом от электричества давно отключен, а оплату за услугу по-прежнему требуют. На всякий случай Шильниковы оплатили требуемую сумму, а потом поехали разбираться в головную контору энергетиков в село Айкино. А там и обрадовались: пожалуйста, вот вам еще три неоплаченных счета!

Выходит, что с поиском документов все не так безнадежно. Ведь энергетики чем-то руководствовались, выписывая счета. Есть у них своя база данных.

Тернистый путь

Раз чиновники расписались в своей беспомощности, Шильниковы обратились за поддержкой к депутату Госсовета Коми Олегу Михайлову. По его мнению, чтобы восстановить справедливость, надо будет пройти непростой бюрократический путь, а начать с запроса в администрацию Усть-Вымского района, которая обязана ответить по существу. Дальше, вполне возможно, придется обращаться в судебные инстанции.

Программы по расселению жителей Коми из ветхого и аварийного жилья принимаются с завидной регулярностью, но только вот очередь не уменьшается, поскольку жилой фонд стремительно ветшает на фоне колоссального дефицита бюджета. Не хотелось бы думать, что семью Шильниковых чиновники «списали» для того, чтобы не портить статистику. Впрочем, дождемся ответа из районной администрации.

Сергей МОРОХИН.