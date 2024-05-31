Комара воспел только один человек на свете – Корней Чуковский. В его детской сказке попавшую в паутину Муху-Цокотуху спасает именно благородный комар. В остальных сочинениях всех народов мира про это насекомое – ни одного доброго слова.

Согласно коми мифологии, комара, как и других вредных существ (например, крысу, мышь и ворону), создал злой бог-демиург Омоль.

С топором – за комаром

По-коми комар – это ном. Кузь кока ном – это комар-долгоножка. Комары влетели и в коми пословицы и поговорки. Например, ном борд кодь ом\лик кышан – одежда на рыбьем меху (букв. как комариное крыло). Ном б\рся чер\н в\тлысьны – стрелять из пушек по воробьям (буквально с топором гоняться за комаром). Ом оз ви – мухи не обидит (букв. комара не убьет – о тихом, смирном, спокойном человеке).

Как известно, комар просыпается весной, а засыпает ближе к глубокой осени. Поговорка подтверждает: «Комар приезжает на санях, а уезжает на лыжах». А вот загадка: «Летит птица длинноклювая, кто ее убьет – свою кровь прольет».

В народных представлениях комар считался одним из нечистых животных, включаемых в число «гадов». Родство комара с «гадами» нашло отражение в одной легенде, повествующей, что насекомыми стали искры, разлетевшиеся от змеиного удара хвостом по углям.

Сосут только самки

Исследователи насчитывают не менее трех тысяч видов комаров. Но лишь несколько видов комаров нападают на человека. Большинство из них предпочитают животных.

Кусаются только самки комара. Кровь богата белками, которые очень важны для развития комариных яиц. Ученые отмечают, что потомство они могут дать и без крови, но выйдет оно похуже.

Самцы питаются в основном цветочным нектаром. Есть даже цветы, которые опыляются комарами, например, некоторые орхидеи семейства Platanthera.

Строение у любого комара незатейливое: два крыла, шесть ножек и длинный-длинный хоботок, настолько острый, что протыкает кожу.

Укусы комаров вызывают раздражающий зуд, потому что слюна комаров содержит антикоагулянт – вещество, предотвращающее загустение крови. Коагулянт используется для более легкого сосания крови, а зуд вызывается нашей иммунной системой, борющейся с этим веществом. Таким образом, можно сказать, что зуд вызывают не комары, а наше тело.

Жужжание комаров связано с очень быстрым взмахом крыльев. Они машут крыльями от 300 до 600 раз в секунду. Для сравнения: колибри (чемпион среди птиц) машет крыльями от 12 до 80 раз в секунду.

Потное и теплое

В результате научных экспериментов выяснилось, что комаров привлекают определенные цвет, свет и запах.

Известно, что комар чувствует запах «жертвы» на расстоянии до 50 метров, особенно если человек выделяет много углекислого газа. Много углекислого газа выделяют крупные люди, беременные и те, кто на свежем воздухе занимается спортом.

Привлекают комаров люди, на поверхности кожи которых содержится избыточная концентрация холестерина или стероидов. Энтомологи говорят о том, что кровососов привлекает мочевая кислота, если она производится организмом в избыточном количестве.

Нравятся насекомым и люди, страдающие диабетом – они выдыхают воздух, который комары обожают.

Комары летят на пот. Вместе с потом выделяются мочевая и молочная кислота, аммиак. Японские исследователи обнаружили, что человек, который выпил бутылку пива, привлекательнее для комаров, чем тот, кто не употреблял алкоголь. А вот человек, который только что принял ванну или вышел из душа, менее привлекателен, с точки зрения комара.

Парфюм с ароматом ванили, лаванды, эвкалипта отпугнет комаров. Не любят они и запах дыма.

Комары ориентируются на ультракрасный цвет, который исходит от человека или животного, а куда приземлиться, находят по выделяемому теплу. Они «видят» излучаемое человеком тепло с помощью нервных окончаний, которые покрывают тело насекомого. Подлетая на расстояние метра от жертвы, комары определяют точку посадки, предпочитая оголенные участки кожи.

Народная хитрость: если ночью кусают насекомые, включите в ванной на несколько минут кипяток при закрытой двери. Выключите воду и откройте дверь, все насекомые слетятся туда и перестанут назойливо пищать над кроватью.

Одно из распространенных заблуждений, что комар живет один день. На самом деле в среднем его жизнь длится три недели, а то и больше. Во многом это зависит от вида комара и погоды. В подходящих условиях кровосос может прожить и два месяца. Для сравнения: муха живет до одного месяца, а муравьи – и того меньше.

Есть комары, которые переносят смертельные заболевания. Например, от малярии, передаваемой комарами, ежегодно умирает более миллиона человек. Многие сталкивались с огромными комарами, которых в народе ошибочно считают малярийными. Это обычные болотницы и долгоножки. Бояться их не стоит. В отличие от своих меньших собратьев они вегетарианцы и укусить вас не смогут, даже если сильно захотят – просто нечем.

На пути путешественников

В 1837 году север Коми края изучал российский ботаник Александр Шренк, в 1843 году в Усинский край прибыл известный финский ученый Матиас-Александр Кастрен, он посетил Усть-Цильму, Ижму и Колву, тогда же приезжал купец-предприниматель, корреспондент Императорского русского географического общества Василий Латкин, геолог Александр Кейзерлинг, географ Павел Крузенштерн.

Вот несколько цитат, написанных учеными об этих насекомых в разные годы. «Усинские комары пользуются славой по всей Печоре по величине и назойливости. Видно, приведется испытать на себе их отвагу, а у меня и сетки нет; здесь же без сетки никто не выходит из деревни», – писал в 1843 году Василий Латкин.

«Эти несметные мириады, эти тучи жужжащих, жалящих, вонзающихся в тело комаров приводят в бешенство и оленя, и человека. И оленя угоняют на лето от «египетской моровой казни» к Ледовитому океану, где комара или нет, или поменьше, а человеку от этого «аспида» укрыться негде да и нечем; бьешься, дрыгаешь руками и ногами, ругаешься и, наконец, изнеможенный в борьбе с «казнью», с проклятиями, как в кошмаре, засыпаешь, просыпаясь «сплошным волдырем…» – писал в 1909 году Николай Мамадышский.

«Вот тут-то и состоялась моя первая встреча с… комарами. Пока я сидел на своих тюках, а лошадь двигалась более-менее быстро, куча комаров вилась сзади. Но не успел я опуститься на землю, как эта тварь облепила меня. Да что облепила! Я просто окунулся в жужжащую живую массу. Комары лезли в глаза, в уши, в нос. Я отмахивался руками, наконец, сорвал ветку – ничего не помогло. Я побежал, и только тогда почувствовал некоторое облегчение», – а это уже в 1924 году жаловался на комаров Георгий Чернов.

В Усинске установлен памятник комару, великое множество этих насекомых в теплое время года буквально оккупируют город и окрестности. Этот памятник сразу приобрел широкую известность. Но мало кто знает, что на территории республики есть второй памятник комару – в ижемском селе Сизябск. Коми не единственное место, где комару поставили памятник. Подобные скульптуры есть в Карелии, Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и даже в канадском городе Комарно.

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Полезные советы

Как их отпугнуть

В старину, чтобы спугнуть комара, обмазывались дегтем, но то время давно прошло. Сегодня есть иные способы спастись от них, и это не только дорогостоящие репелленты.

Комары, например, не любят костров, а если в огонь бросить ветку можжевельника, то и покой вам гарантирован: комары облетят вас стороной. Говорят, что среди проверенных антикомариных средств – кедровое масло. Его наносят на открытые участки тела. Результат превосходит ожидания: вместе с комарами испугаются и мухи с тараканами. Также помогут эфирные масла гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта.

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В чем польза комаров?

Тем не менее комары нужны, без этих гнусных тварей была бы нарушена вся хрупкая экология нашего северного края.

— Комариные личинки фильтруют воду в водоемах.

— Самцы комаров опыляют растения.

— Комары – пища птиц, стрекоз, рыб, лягушек.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.