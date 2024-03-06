Убийство на улице Горького (Криминал от 7 марта)

В Инте произошла кровавая драма. Чтобы замести следы, преступник поджег квартиру.

В квартире дома по улице Горького во время тушения пожара было обнаружено тело 41-летней местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранениями. В ходе следствия установлено, что к совершению преступления причастен недавно освободившийся из мест лишения свободы 64-летний знакомый женщины. У них вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей многочисленные ранения, в том числе в область груди. Женщина скончалась от массивной кровопотери. Убийца, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру. В настоящее время он задержан и заключен под стражу.

Грабитель напал на дедушку

В Эжве мужчина пытался выхватить сумки с продуктами у 86-летнего пенсионера.

Дед возвращался вечером домой из магазина. В подъезд вместе с ним вошел грабитель, уверенный в том, что пожилой человек не сможет оказать сопротивление. Однако пенсионер стал звать на помощь, и на крики из квартиры выбежал его внук. Имущество и деньги остались сохранны, а злоумышленник успел скрыться. Сотрудники уголовного розыска, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что напавший долго преследовал пенсионера по пути домой. Установив личность грабителя (им оказался 41-летний рецидивист), полицейские его задержали.

Халаты выдали не всем

Главврача ухтинской поликлиники оштрафовали за отсутствие спецодежды.

В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства об охране труда в деятельности поликлиники выявлены факты невыдачи спецодежды врачам-рентгенологам, рентген-лаборантам, медсестрам и иным сотрудникам. В отношении главврача возбуждено дело об административном правонарушении. Ухтинский отдел гострудинспекции по результатам проверки наложил на правонарушителя штраф в размере 21 тыс. рублей.

Угодили в… объектив

Раскрыть преступление помогла фотоловушка.

Осенним утром трое мужчин приехали на лесную делянку, где находился автомобиль УАЗ, принадлежащий местному предпринимателю. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, сообщники сняли с машины оба моста, коробку передач и другие запчасти – всего на сумму свыше 80 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления. Однако лица похитителей попали в объектив фотоловушки, установленной на делянке. Усть-Вымский районный суд назначил каждому наказание в виде 150 часов обязательных работ.

Смерть по неосторожности

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на участке Летского лесничества.

Водитель леспромхоза, управляя гусеничной трелевочной машиной, наехал на дерево, которое упало на лесоруба. В результате потерпевший получил тяжелую травму грудной клетки и скончался во время госпитализации. Согласно выводам следствия,тракторист нарушил правила безопасности.