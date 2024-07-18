Убила мужика вилкой (Криминал от 19 июля)

58-летняя сыктывкарка нанесла потерпевшему смертельные раны.

В ночь с 3 на 4 апреля 2024 года женщина распивала спиртное со своим 58-летним приятелем в его квартире. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина ножом и вилкой причинила хозяину квартиры множественные ранения, от которых потерпевший скончался до приезда скорой помощи. Примечательно, что накануне трагедии она уже выслушала приговор мирового судьи по аналогичному происшествию: потерпевшим был тот же мужчина, а вред здоровью ему она причинила так же с использованием вилки и ножа. С учетом отягчающих обстоятельств женщине назначено 8,5 лет лишения свободы.

Прокутил полмиллиона

46-летняя сыктывкарка обнаружила в мобильном телефоне смс-сообщения о переводе денег в размере 310 тысяч рублей. Пин-код знал ее 19-летний сын, поэтому она предположила, что именно он мог совершить хищение.

На телефонные звонки молодой человек не отвечал, дома не появлялся. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на похищенные у матери деньги он купил билеты и уехал в Санкт-Петербург. Пока шли поиски, обнаружилось, что 132 тысячи пропали также с другой ее банковской карты и еще 120 тысяч исчезли с карты матери заявительницы. Молодой человек пояснил, что все похищенные у мамы и бабушки деньги потратил на собственные нужды. В отношении него возбуждено три уголовных дела по статье «Кража денежных средств с банковского счета».

Усть-куломские страшилки

Мужчина принес соседу голову собаки в отместку за то, что тот «увел» у него жену.

Раньше мужчины были приятелями, но дружеские отношения прекратились, когда один из них стал встречаться с супругой другого. Однажды супруг пришел к «обидчику» домой и принес с собой голову собаки, накануне загрызенной волками. Мужчины стали ругаться, и гость схватил нож, начал угрожать. Приговором мирового судьи Ульяновского судебного участка ему назначено наказание в виде обязательных работ (280 часов).

Стал отцом против воли

Мужчина заявил в суде, что его использовали как донора биологического материала.

Жительница Коми подала иск на установление отцовства и взыскание алиментов на ребенка. Мужчина подал встречный иск, указав, что желания или воли для создания совместного ребенка не имел, не обязан содержать и воспитывать ребенка, зачатого без его согласия. Он считает, что обращение в суд женщины вызвано ее коммерческими интересами. Решением суда установлено отцовство ответчика, с него взысканы алименты. В удовлетворении встречного иска было отказано. Судебная коллегия Верховного суда республики оставила это решение без изменений.

За фиктивные операции

Предприниматель похитил средства, выделенные на обустройство приюта для бездомных животных.

Минсельхоз Коми выделил интинцу деньги для строительства приюта, но тот вместе со своими тремя сообщниками растратил бюджетные средства в размере 1,1 млн рублей, осуществив ряд фиктивных товарных и финансовых операций. Кроме того, один из сообщников также незаконно завладел нежилым зданием, находящимся в муниципальной собственности, произвел в нем демонтаж металлоконструкций и сдал их в пункт приема. Полученные средства в размере 506 тыс. рублей обвиняемый присвоил. Ведется следствие.