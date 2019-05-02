Участники мирного протеста продолжают нести экологическую вахту на границе Коми

Общественники продолжают нести экологическую вахту возле мусорного полигона на станции Шиес. Сейчас в блокаде скандальной стройки участвуют активисты из Архангельска, Сыктывкара, Ухты, Микуни, Яренска, Котласа, Кирова, Урдомы и Санкт-Петербурга.

Предлагаем вашему вниманию репортаж из Шиеса, подготовленный ухтинским экологом Валерием Торлоповым, который недавно побывал на месте событий.

На дальней станции сойду…

Едва мы вышли из вагона, как сразу поняли, кто есть кто: мужчины в черной форме с эмблемами на рукавах и с рациями в руках — охранники, а люди в разных одеждах, встречающие приезжих, — защитники Шиеса. Узнав, что мы здесь впервые, «наши» предложили пройти на свой блокпост с характерным названием «Ленинград». На посту — большая палатка, самодельные столы и лавки, кострище для приготовления пищи и прочие необходимые для автономного житья сооружения.

Подтверждение тому, что «Ленинград» находится в окружении недругов, мы обнаружили, увидев сожженный балок экоактивистов на въезде в так называемый «Технопарк». Нам рассказали, что с молчаливого согласия полиции лагерь был уничтожен. После этого защитники Шиеса соорудили новый лагерь в центре полигона на участке с вырубленным лесом.

Всюду охранники

Сопровождающий нас активист предупредил, что ходить можно везде. Исключение — технические и жилые помещения для строителей.

Объемы выполненных работ на объекте внушают «уважение»: забор из профлистов высотой в шесть метров с металлическими откосами, технологические площадки из железобетонных плит с постройками и скоплением простаивающей техники, горы грунта от вырытых котлованов, огромные кучи завезенного песка и щебня.

Всюду нас сопровождали охранники, которые, пройдя «свой отрезок» территории, передавали какую-то информацию и возвращались на «пост». Нас «принимала» уже другая команда. Похоже, вся территория «Технопарка» разбита на секторы со своими сторожами. Раньше охранники носили маски-балаклавы, но теперь они их не надевают. Зато закрыли рты на замок – в разговоры не вступают.

На некотором расстоянии от блокпоста «Ленинград» у железной дороги находится еще один пост под названием «Костер». Дежурным поставлена задача не пропускать через сооруженный переезд тяжелую технику в «Технопарк». Переезд, как нам объяснили, необорудованный, а потому — незаконный. Возле него стоит теплый балок, в котором находятся работники «Технопарка». Наблюдатели «Костра» следят за тем, чтобы техника не пересекла пути. Стычки, говорят, уже были, но сейчас пока затишье.

Машины с мигалками

На лесном проезде вблизи выезда на технологическую автодорогу газовиков находится блокпост «Сталинград». Там ранее стоял теплый балок защитников Шиеса, но полиция его «арестовала» и куда-то вывезла. Активистам пришлось переносить лагерь за границу защитной зоны вдоль трассы газопровода. Они соорудили укрытие от снега, дождя и ветра. Условия для дежурств тяжелые, поэтому в холодные ночи здесь недобрым словом поминают и полицейских, «умыкнувших» вагончик, и власть.

Следующий пост вокруг «Технопарка» — «Урдома». Здесь мы увидели много встревоженных людей, а на обочинах дороги — десятки автомашин. Выяснилось, что в гостинице поселка Урдома разместили прибывших откуда-то полицейских. Есть предположение, что затевается какая-то провокация или прорыв бензовозов на Шиес с помощью полиции. Пронесся слух, что в интернете появилась информация о намерении газовиков дать добро на проезд тяжелой техники с горючим по их технологической автодороге в направлении к Шиесу.

Вскоре у места скопления людей стали появляться полицейские машины с мигалками. С приходом темноты обстановка сделалась тревожной.

Позднее к людям стали подходить офицеры полиции, призывавшие разойтись. На вопросы активистов о том, «почему полиция бездействует и не пресекает незаконные действия частной мусорной фирмы», следовало молчание.

Атака захлебнулась

Утром стало известно, что «Урдома» с ее защитниками в эту тревожную ночь не пропустила бензовозы к Шиесу. Активисты не позволили полиции помочь «мусорщикам» доставить топливо для продолжения работ в «Технопарке». Вполне возможно, что определенную лепту в это противостояние внесли журналисты: среди собравшихся были люди с профессиональными

видеокамерами.

Позже разнеслась информация, что среди протестующих были и иностранные журналисты. Более того, они рассказали, что в Москве (а мимо нее иностранцам на Север не попасть) им заявляли: в Шиесе они не найдут ничего примечательного. Разве что группу алкашей, протестующих против продвижения передовых технологий мусоропереработки. Тем не менее, журналисты приехали, чтобы увидеть этих «неадекватов»…

Без начальников

Среди активистов нет руководителей, но каждый мгновенно находит свое место в общем строю. Отлично налажена связь. По сигналу тревоги мгновенно организуются дополнительные силы, и на тревожные точки приезжают сотни людей на машинах. Они встают живым щитом и не пропускают на площадку полигона технику с горючим. В результате стройка стоит уже не первый месяц.

Мы наблюдали, как стойко держался дежурный на шлагбауме «газпромовской» дороги. Мужчина почтенного возраста, явно ветеран труда, решительно запретил проезд машинам полиции во главе с полковниками. И ведь отступили!

Валерий ТОРЛОПОВ,

ветеран труда.

Шиес — Ухта.