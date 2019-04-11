Участники митинга в столице Коми потребовали от властей остановить строительство полигона в Шиесе

7 апреля в Сыктывкаре произошло событие, которого Стефановская площадь не видела со времен развала СССР. У входа в Желтый дом спонтанно собралось до полутысячи человек, потребовавших остановить обустройство мегасвалки для миллионов тонн московского мусора на границе Коми с Архангельской областью.

Мусор – как детонатор недовольства

Против возведения мусорного полигона в районе железнодорожной станции Шиес (Ленский район Архангельской области) в 95 километрах от Сыктывкара было проведено уже несколько митингов, и каждый раз ряды протестующих заметно увеличивались.

В декабре 2018-го антимусорный митинг в столице Коми собрал около 500 участников, в феврале этого года – уже тысячу. А на последнем, апрельском, эта цифра возросла до трех тысяч (по данным организаторов акции, хотя полицейские называют другую цифру – около тысячи человек).

Кроме того, что подобные мероприятия в Коми стали массовыми, появился еще один тренд – радикализация протеста. Если раньше на митингах упор делался в основном на экологию, то теперь все громче звучат политические лозунги.

Всплеску гражданской активности способствовали непопулярные меры правительства – повышение пенсионного возраста и НДС, взносов на капремонт и т.д. Стремительный рост цен и тарифов привел к снижению уровня жизни. А последней каплей, вероятно, стала пресловутая мусорная реформа. Причем особенно раздражает жителей Коми московская свалка, которую называют «экологической бомбой». Речь идет уже о судьбах не только нынешнего, но и будущего поколений северян.

Сердитые горожане

Между тем столичные и республиканские власти делают вид, что ничего необычного в регионе не происходит. Мэрия отклонила заявку организатора апрельского митинга (Сыктывкарского горкома КПРФ) на проведение акции в более удобном для массового мероприятия месте – на Театральной площади. В этот день подступы к площади перекрыли тяжелой техникой. Хотя провластные активисты регулярно проводят там свои официозные «массовки».

В результате тысячи рассерженных сыктывкарцев были загнаны в Мичуринский парк. И это еще больше разозлило людей. Митингующие, стоявшие с плакатами и знаменами среди деревьев, в лужах и грязном весеннем снегу, были настроены по-боевому. И не случайно, что митинг начался с исполнения песни времен войны «Вставай, страна огромная!». А во время самого протестного действа не раз звучал ставший уже популярным антимусорный лозунг: «Шиес – это наш Сталинград!».

«За шелупонь ответишь!»

Власти Архангельска также отвели основную площадку для проведения 7 апреля протестных акций под какой-то дежурный «праздник здоровья». Причем тамошние чиновники подстраховались еще круче, чем в Сыктывкаре. Противникам мегасвалки вообще отказали в праве в этот день митинговать: мол, сидите по домам и не высовывайтесь! Но это вызвало обратную реакцию. Экоактивисты не только провели несанкционированный митинг, а еще и организовали многотысячное шествие по центру Архангельска. В адрес чиновников толпа скандировала: «Мы здесь власть!», «За шелупонь ответишь!»

«Шелупонью» экоактивистов назвал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Похоже, это тот самый случай, после которого уже в принципе будет невозможен диалог между губернатором и жителями Архангельской области.

По мнению экспертов, этим опрометчивым заявлением господин Орлов окончательно убил свою репутацию в глазах архангелогородцев и вряд ли теперь сможет управлять регионом. Наверняка это понимает и федеральная власть, которая в свое время его сюда и назначила.

Чиновники Коми в этом смысле пока ведут себя гораздо осмотрительнее. Однако ситуация вокруг Шиеса достигла такой остроты, что больше отмалчиваться нельзя. Желтому дому, видимо, пора четко обозначить свою позицию. Во всяком случае этого потребовали в своей резолюции участники недавней протестной акции.

Перед запертой дверью

После окончания митинга большая группа его участников двинулась на Стефановскую площадь, к Желтому дому. Лидер коммунистов республики Олег Михайлов безуспешно попытался открыть дверь резиденции главы Коми, чтобы передать властям резолюцию митинга. Дверь ожидаемо была заперта изнутри. Пришлось саму резолюцию просунуть в дверную ручку.

Несмотря на весь накал эмоций, протестное мероприятие прошло без эксцессов и каких-либо провокаций. Полиция вела себя корректно, никто из участников митинга не был задержан.

Картина маслом: «Допрос коммуниста»

Вчера, 11 апреля, депутат Госсовета Коми Олег Михайлов был вызван в Управление МВД РФ по Сыктывкару для дачи показаний в связи с событиями 7 апреля. Допрос продолжался более двух часов, то есть дольше, чем сам митинг и последовавшие за ним «народные гуляния».

В отношении депутата и лидера коммунистов Коми был составлен протокол об административном правонарушении.По мнению правоохранителей, в действиях Олега Михайлова имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 (часть 2) Кодекса РФ об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Наказание по данной статье предусматривает наложение штрафа на граждан от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток. Окончательное решение должен принять Сыктывкарский городской суд.

9 и 10 апреля в Архангельске за участие в несанкционированном протестном митинге судом было оштрафовано несколько активистов. Суммы штрафов от 15 до 200 тысяч рублей.

Сергей МОРОХИН,

Виктор СЕМЕНОВ.

Фото Фото 7*7 и из архива редакции