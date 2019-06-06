Участники Северной одиссеи пройдут древним водным путем

Осталось всего несколько дней до начала самой необычной водной экспедиции в Коми в ХХI веке, которую организуют любители старины из сыктывкарского историко-реконструкционного клуба «Кречет».

16 июня из села Усть-Ухта (Сосногорский район) отправится в дальний путь по северным рекам реплика ладьи ХV века. Участники экспедиции будут в одеждах и обуви, сшитых и сотканных по походной моде того времени.

За 30 дней участники экспедиции (в нее вошли 11 человек, в том числе медик) планируют доплыть до предполагаемого нахождения Цилемских рудников в окрестностях деревни Нонбург, расположенной на левом берегу Цильмы (Усть-Цилемский район). Предстоит преодолеть почти 650 километров.

В честь вольной птицы

В октябре 2018 года «Кречет» на конкурсной основе получил президентский грант в размере 2,5 миллиона рублей. Еще и сами участники экспедиции вложились, в том числе в реконструкцию одежды и утвари времен правления Ивана III. Всего на исторический поход затрачено 3,5 миллиона рублей.

— Ладью мы заказали на судоверфи в Петрозаводске, которая специализируется на подобных нашему заказах, — рассказывает один из основателей клуба «Кречет» Константин Казаков. — В качестве прототипа была использована славянская ладья из Ральсвика (остров Рюген, Германия) и скандинавские корабли из Роскилле (остров Зеландия в Балтийском море, Дания). Длина корпуса — 8 метров, ширина — 2,3 метра, высота борта — 0,9 метра. Вес корпуса составляет 0,8 тонны.

Добавим, что для сооружения корпуса ладьи, мачты и реи хоть и использовалась привычная для старины корабельная сосна и дуб, тем не менее, учитывались и современные технологии.

Уже в середине мая ладья в торжественной обстановке (как и положено, с разбитием бутылки с вином о корму) была спущена на воду на территории парка отдыха «Еляты-club» под Сыктывкаром. Решили назвать ее «Варыш», что в переводе с коми означает «сокол». А эта вольная птица, как известно, во все века олицетворяла воинскую доблесть, отвагу и честность.

Серебро Цильмы

Президентский грант удалось получить не просто под строительство средневековой ладьи. Путешественники пройдут по пути геологоразведочной экспедиции, организованной в конце ХV века для обустройства добычи и плавления медной и серебряной руды на реке Цильма. Именно из тамошней руды на Руси были изготовлены первые серебряные монеты из отечественного сырья. Ранее приходилось переплавлять для этих целей западноевропейские ценные монеты.

Первая государева экспедиция рудоискателей была осуществлена в 1492 году. Из дошедших до наших дней скудных сведений известно, что в ее состав входили два горных мастера из «немцев» (но, вероятно, это были все-таки итальянцы, а руководили экспедицией «дети боярские» Андрей Петров и Василий Иванов Болтин.

О богатствах дальних и диких северных территорий новгородцы знали еще в ХIII веке. Поэтому экспедиция шла по уже «хоженым тропам» и длилась восемь месяцев. Рудоискатели прошли по Северной Двине, Вычегде, Выми и по одному из ее притоков до древнего ухтинского волокового пути (есть сведения, что он существовал уже в Х веке), а далее по Ухте, Ижме и Печоре добрались до Цильмы.

Поэтому грантовый проект клуба «Кречет» и называется «Великий водно-волоковый путь». Правда, на этот раз участники экспедиции пройдут только его часть. До Усть-Ухты ладью доставят при помощи автотранспорта. На нем же она будет отправлена в Сыктывкар и с конечной точки маршрута.

Увы, серебряные руды оказались слишком бедными для их разработки. К тому же были очевидные трудности, связанные с обустройством быта в суровых условиях, с доставкой выплавленного металла по рекам и волокам до Вологды, а оттуда до Москвы. Поэтому цилемские рудники были постепенно заброшены. Но именно они стали началом развития горно-металлургической промышленности России.

В 90-х годах прошлого века на Цильме по инициативе первого главы Коми Юрия Спиридонова была установлена памятная доска.

По средневековым рецептам

Съестные припасы участники экспедиции заготовили с учетом исторической достоверности. Не будет никаких бананов, консервов, холодильников и даже сахара. А будет капуста белокочанная, часть которой непосредственно в походе, возможно, в виде эксперимента пустят на засолку. Будут мед, репа, редька, свекла. Хлеб также планируется печь по «заветам отцов».

Сложнее — с мясными припасами. Главный «повар» экспедиции Артем Размыслов специально через интернет заказал нитритную соль (она нужна для предварительной просолки), которую использовал для холодного копчения свинины. Окорок можно хранить до полугода. Как признался Артем, он давно интересуется гастрономическими пристрастиями обитателей средневековой Европы и способами длительного хранения продуктов, поэтому не упускает возможности готовить блюда по старинным рецептам.

Интересуюсь: а почему была выбрана именно свинина, а не баранина или говядина? По словам Артема, выбор был не случаен. Археологические раскопки в Мангазее (первое крупное поселение в Западной Сибири) показали, что наши предки свинину очень уважали. Рацион путешественников будет пополняться и свежевыловленной рыбой.

Для экономии времени планируется заниматься готовкой прямо в ладье. Не очень удобно. Но кто сказал, что будет легко?

Никаких традиционных спальных мешков и палаток в экспедиции! Отдыхать путешественники будут в матерчатом шатре, а высекать огонь для костра – с помощью кремня, кресала и гриба трутовика, который после специальной обработки легко воспламеняется и не требует каких-то особых условий хранения.

К холодам привычные

А вот в отношении соблюдения личной гигиены и защитных средств сделано исключение – никакого средневековья, здоровье дороже. Все понимают, что сегодня сложно обойтись без тех же репеллентов против комаров и клещей.

А если вдруг резко похолодает? Все-таки путь неблизкий и лежит в сторону Северного Ледовитого океана. Артем Размыслов поясняет, что во время многочисленных походов им приходилось как-то налаживать быт и при температуре ниже 30 градусов: «Мы к холодам привычные».

Больше опасений вызывают непредвиденные ситуации, например, возможный шторм на Печоре. Поэтому если что, то непогоду в целях безопасности придется пережидать на берегу.

Кстати, о надежности плавсредства. На верфи в Петрозаводске в свое время соорудили ладью, которая ходила в кругосветку. А она была не намного больше «Варыша».

«На воду!»

Участники экспедиции по вечерам (после работы или учебы) упражняются в старинном мореходстве. Как-никак, а придется ежедневно грести часов по десять! Поэтому важна слаженность в гребле, а еще не помешает и удача в виде попутного ветра в паруса, который может заметно облегчить путь.

Тренировки проходят на озере Еляты. Четыре пары гребцов под громкую команду кормчего Константина Казакова: «На воду!» — дружно опускают весла. Только здесь, в ладье, начинаешь понимать, что в старину пели не только для того, чтобы как-то скрасить долгий путь и монотонную тяжелую работу на веслах. Певчий задает ритм для гребцов. На фоне тихих вечерних красот Еляты, приозерных лесов и ласкового июньского солнца старинные русские песни звучат как-то особенно душевно.

Скоро их услышат жители северных районов Коми. Ждут участников экспедиции в Ижме, Брыкаланске и в Усть-Цильме, куда при благоприятном стечении обстоятельств можно будет поспеть на празднование старинной «Горки».

Отметим, что экспедиция на Цильму — это не разовая акция. В «Кречете» уже сейчас строят планы по участию в речных и морских фестивалях исторической реконструкции.

Сергей МОРОХИН.