В 2018 году Владимир Путин поставил перед руководителями регионов вполне конкретную и не самую сложную задачу: к 2025 году обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено. В Коми информацию приняли к сведению и все стали делать с точностью до наоборот.

Почему задача не самая сложная? Потому что времени было предостаточно, чтобы наладить цивилизованный учебный процесс. Ведь даже в годы Великой Отечественной войны в Коми за четыре года сумели открыть 100 новых школ (данные из сборника «История Коми края»). Почему бы сейчас не поставить такие же высокие цели? Было бы желание, а его, увы, не оказалось. В итоге сегодня в Сыктывкаре мы видим полный хаос и беззаконие в сфере образования.

Ждем третью смену?

Депутат Госсовета Республики Коми Илья Богданов в минувший вторник направил обращение в адрес прокурора РК Николая Егорова с просьбой «провести проверку и принять меры защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан…»

Депутат обратил внимание на то, что прокуратура Сыктывкара еще в 2023 году выявила массу нарушений в сфере образования. Например, в микрорайоне «Орбита» все школы осуществляли образовательную деятельность в двусменном режиме со значительным превышением норм (СОШ №3 – 48,4 процента, СОШ №25 – 18 процентов, СОШ №26 – 42,5 процента, СОШ №43 – 42,7 процента).

В нынешнем учебном году ситуация только ухудшилась. Так, если в 2023-2024 учебном году количество обучающихся в СОШ №43 было 1638, то в 2024-2025 году перевалило за 1900 учеников! Аналогичная ситуация в школах №12 и №24. Также на данную проблему перезагруженности накладываются капитальный ремонт ряда столичных школ и размещение учеников на период ремонта в стенах других учебных заведений. Так что, похоже, пора уже и о третьей учебной смене задуматься.

«Обнаружен водный объект»

Понятно, что в той же «Орбите», где проживает порядка 65 тысяч человек (причем количество жителей здесь резко увеличилось в последнее десятилетие из-за активного строительства), надо обязательно возводить новые учебные заведения. Планы такие есть, но только реализовывать их власти не особо торопятся. В адресной инвестиционной программе Республики Коми на 2022-2024 годы предусмотрено строительство в «Орбите» школы на 825 мест на ул. Тентюковской с вводом в эксплуатацию в 2024 году.

Но по данным на 1 декабря этого года, еще даже не получено положительное заключение госэкспертизы на данный объект. Тут вообще какой-то кошмар и головотяпство: выяснилось, что в том месте, где намереваются строить новую школу, «обнаружен водный объект», поэтому требуется вносить значительные изменения в проектную документацию. И сколько все эти бюрократические процедуры еще займут времени?

Строительство других образовательных учреждений в ближайшие года в «Орбите» даже не запланировано. Видимо, чиновники решили провести некий социальный эксперимент над жителями «рабочей окраины». Сперва понатыкали на все свободные места «человейники» вместо социальных объектов, а теперь наблюдают, как «Орбита» живет в таких адских условиях. А дальше будет только хуже, поскольку администрация Сыктывкара выдала еще несколько разрешений на жилищное строительство в «Орбите».

Лютая обида

Раз в данной публикации речь идет о проблемах образования, не могу не вспомнить историю, которая случилась несколько лет назад в Печоре. Она также связана с головотяпством чиновников, которые усложняют жизнь школьников и их родителей.

Весной 2022 года депутату Госдумы РФ от Коми Олегу Михайлову удалось договориться с федералами о выделении 132 миллионов рублей (на условиях софинансирования) для капитального ремонта разваливающейся школы №4 в Печоре.

Федеральное Министерство просвещения пошло навстречу, тем более что сам министр Сергей Кравцов публично раскритиковал местных чиновников: «Ситуация в Печоре говорит о том, что ответственные руководители не слышат людей и не реагируют на их обращения. Если региональное министерство неспособно найти решение этой проблемы, то мы можем предписать им ровно то, что они предложили учащимся и их родителям. Пересадим городских, а если надо и региональных чиновников в ветхое здание школы №4, а здание управления образования вернем школе. Уверен, решение быстро найдется», – заявил министр.

Решения, конечно, ни быстро, ни поздно так и не нашлось, республиканские власти даже не стали рассматривать предложение Минпросвещения о финансовой поддержке капремонта по одной простой причине – у тогдашнего главы Коми Владимира Уйбы не сложились отношения с Олегом Михайловым. Депутат как-то публично и по делу покритиковал главу, а тот затаил лютую обиду. Поэтому какие-либо переговоры членов правительства с депутатом Госдумы от Коми расценивались Желтым домом чуть ли не как предательство. Кто же знал, что Москва пришлет в Коми такого обидчивого и злопамятного персонажа?

Как результат всех этих «обид» – власти Коми от федеральной помощи фактически отказались (денег от Михайлова не берем), а в Печоре школу №4 просто закрыли, обещали начать строить новую, но так и не начали.

Люди возмущаются

Приведу еще одну непростую ситуацию из сферы образования, но на этот раз из Ухты. Местная администрация приняла решение объединить школу №8 (поселок Ветлосян) со школой №22 (поселок Озерный). Люди возмущаются, пишут письма во все инстанции, поскольку видят, что чиновники их обманывают: хотят убедить, что все делается на благо учеников: мол, качество обучения повысится, а то, что ездить придется на автобусе к новому месту учебы, ну, это малозначительные издержки, к которым можно привыкнуть.

По словам лидера местных коммунистов Светланы Зверевой, точно так же говорили ухтинские чиновники в 2022 году, когда закрывали школу в поселке Югэр, а учеников перевели в городскую школу №18. Вышедший недавно на пенсию градоначальник Магомед Османов (с большой долей вероятности он в ближайшее время вновь займет должность главы городской администрации) обещал здание бывшей школы передать в республиканскую собственность и сделать на ее базе Патриотический центр. Все прожекты завершились фактическим разгромом еще довольно добротного здания.

Жители Ухты задаются вопросом: какое будущее ждет город при такой политике властей? А ничего хорошего и не ждет. Не будет школ, не будет и детских садиков, а затем начнется резкая убыль населения, впрочем, она уже началась. Ухта сегодня в лидерах по этому показателю среди муниципалитетов.

Первым делом в «северной жемчужине», начиная с «лихих» 90-х, очень крепко оптимизировали всю экономику: исчезли десятки предприятий и организаций, считавшихся градообразующими, остались в основном лишь производства, связанные с энергоресурсами, теперь очередь дошла до системы образования. Все логично, все идет к тому, что и Ухта со временем будет выживать, как сегодня выживают Воркута, Инта и Печора.

Будущего не видно

Как видим, если в столице ощущается острая нехватка школ, то во многих муниципалитетах учебные заведения потихоньку ликвидируются из-за оттока населения. Это ненормальный процесс, свидетельствующий об отсутствии внятной региональной социально-экономической политики, в которой нет места новым производствам и новым рабочим местам с достойными зарплатами. А главное, не видна хоть какая-то перспектива на будущее.

Что касается ликвидации второй смены, то в начале этого года, по данным Минпросвещения, она осталась только в 15 процентах российских школ.

Еще в том же 2018 году Владимир Путин говорил, что к 2025 году должны быть закрыты все здания школ с износом 50 процентов и выше. Есть подозрение, что таких у нас большинство, особенно в сельских муниципалитетах. И что с ними прикажете делать? И закрыть нельзя, и новые школы построить невозможно. Вот так и живем…

Постскриптум

Кошмар для детей и родителей

Вторая смена ухудшает здоровье школьников

Учеба во вторую смену чревата переутомлением и тормозит развитие ребенка, так как вместо положенного отдыха (13-14 часов) ребенок спешит на учебу.

По словам члена Общественной палаты и КРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Галины Кропаневой, решить проблему, то есть ликвидировать вторую смену, может только строительство новых школ. Распределение детей по новым учебным заведениям позволит ликвидировать вторую смену и выделить ученикам время для отдыха.

Вместе с приготовлением домашних заданий рабочий день современного школьника составляет: 9-10 часов – в начальной школе, 10-12 – в основной и 13-15 – в средней. Это неизбежно ведет к нарушению режима, сокращению сна и отдыха. В результате у детей отмечаются большая утомляемость, нервно-психические нарушения, иммунные и гормональные дисфункции.

Сергей МОРОХИН.