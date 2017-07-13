Учение — конечно, свет, но денег потребуется тьма

В вузах Коми, как и по всей стране, выросла стоимость обучения для студентов. Например, в СыктГУ им. П. Сорокина — почти в два раза.

Теперь один год обучения на очном отделении бакалавриата по самым популярным направлениям — «Юриспруденция», «Менеджмент» и «Экономика» обойдется не в 67 400, а в 120 000 рублей. Обучение по специальностям «Народная художественная культура» и «Культурология» стоило 74 400 рублей, теперь — 186 000 рублей.

Год в медицинском институте обойдется не в 63 773 рубля, как раньше, а в 132 500.

Также в два раза выросла и стоимость обучения в Ухтинском государственном техническом университете. На этом фоне наиболее доступна учеба в Сыктывкарском лесном институте. Там цены скромнее. «Экономика и менеджмент» с 64 тысяч выросла до 99 200 рублей, остальные направления – с 72 тысяч до 109 540 рублей. Как пояснила «Комиинформу» директор СЛИ Любовь Гурьева, это связано с тем, что вуз имеет другой статус, нежели СГУ и УГТУ.

Стоимость платного обучения в Академии госслужбы, вуза республиканского подчинения, осталась такой же, что и в прошлом году.

Речь идет только об обучении на первом курсе. Стоимость

обучения для второго и старших курсов в вузах изменится лишь на коэффициент инфляции.

Год обучения на коммерческой основе в наиболее престижных вузах Москвы и Санкт-Петербурга (СПбГУ, МГИМО) обойдется «всего» в 420-480 тысяч.

Возросла и стоимость среднего образования, которое предоставляет структурное подразделение СыктГУ — Колледж экономики, права и информатики. Например, по направлениям «Компьютерные сети» и «Программирование в компьютерных сетях» она была 35 тыс. рублей, теперь — свыше 71 тыс. руб.