Ученик пришел на занятия с пистолетом

В Сыктывкаре ученик седьмого класса школы № 12 имени Олега Кошевого принес с собой пневматический пистолет. В раздевалке он решил похвастаться оружием перед приятелями. Во время демонстрации он направлял ствол пистолета в сторону одноклассников, не зная, что тот заряжен.

В какой-то момент «боец» нажал на курок, произошел выстрел. Заряд попал стоящему напротив мальчику в лицо. К счастью, глаз оказался не задет. Ребенка тут же отправили в медицинское учреждение.

Заместитель главного врача Сыктывкарской станции скорой помощи рассказал, что школьник получил легкую травму, однако госпитализация в глазной травмпункт Коми республиканской больницы все же потребовалась.

Министерство образования Коми поручило провести проверку по факту инцидента. Одновременно процессуальная проверка проводится следственными органами СК России по Республике Коми.

К сожалению, это не первый случай использования оружия школьниками. В Усинске директору школы был вынесен выговор после ранения ученицы из пистолета, когда в глаз девочке попал девятиклассник, устроивший стрельбу возле образовательного учреждения в мае этого года.