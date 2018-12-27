Ученые назвали семгу самой токсичной едой

Согласно исследованию норвежских ученых, семга — это самая токсичная еда в мире, поэтому ее нельзя есть чаще одного раза в месяц.

Дело в том, что данный вид рыбы сейчас не добывают в промышленном объеме в дикой природе, а искусственно выращивают в садках в огромном количестве. В таких условиях семга находится без движения и начинает болеть.

Ранее эксперты «Росконтроля» проверили соленую семгу шести торговых марок. Оказалось, что годна к употреблению только рыба от бренда «Русское море». Остальные образцы («Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Фишерель», «Каждый день») к покупке не рекомендованы, об этом сообщила газета «Известия».