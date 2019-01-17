Ученые пытаются отодвинуть старость

В Коми научном центре появились четыре новые лаборатории: сельскохозяйственной геномики, медицинской химии, комплексной оценки и инжиниринга георесурсов, а также геропротекторных и радиопротекторных технологий. Звучит все это, конечно, мудрено, но на деле может иметь практическое применение.

Так, ученые Института сельского хозяйства КНЦ в составе 11 человек под руководством доктора биологических наук Валерия Зайнуллина займутся созданием ценных генотипов пищевых и кормовых растений, а также пород сельскохозяйственных животных, адаптированных к условиям Крайнего Севера.

Команда лаборатории медицинской химии под руководством кандидата химических наук Ольги Залевской займется созданием новых субстанций и материалов биомедицинского назначения на основе органических и неорганических веществ природного происхождения.

А лаборатория при Институте биологии под руководством доктора биологических наук Алексея Москалева будет разрабатывать геро- и радиопротекторные препараты. Первые помогут продлить молодость, а вторые применяются для ослабления вредного действия

ионизирующей радиации на организм.