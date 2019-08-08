Ученый-биолог выиграл судебный иск

Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск и.о. директора ФИЦ КНЦ УрО РАН.



Напомним, 11 февраля 2019 г. Минобрнауки и высшего образования РФ начало прием документов на должность директора Федерального исследовательского центра КНЦ УрО РАН. До 1 марта в отдел кадров поступили пять заявлений от претендентов. 13 марта президиум УРО РАН провел тайное голосование, по итогам которого кандидатура Володина не была согласована.

Истец почитал, что процедура тайного голосования прошла с нарушениями, без учета профессионального уровня и сравнения материалов кандидатов, кроме того, был нарушен принцип равенства кандидатов. В своем заявлении В. Володин просил суд обязать УРО РАН провести повторное заседание президиума, а РАН — повторное заседание по вопросу согласования кандидатуры.

7 августа суд признал решения президиумов РАН и УрО РАН об отказе в согласовании кандидатуры В. Володина в качестве директора ФИЦ УрО РАН незаконными и отменил их.