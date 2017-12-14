Учителя и врачи вынуждены работать на полторы-две ставки

Декабрь — это время подведения итогов и договоров на предстоящий год. Как правило, в это время проходят трехсторонние комиссии и заключают Региональные отраслевые соглашения между конкретным министерством и Коми республиканской организацией профсоюза. В них, в частности, оговаривается рост зарплаты, меры по охране труда, социальной поддержке и т.д.

Так, 13-14 декабря было заключено соглашение между соответствующими министерством и рескомом профсоюза образования (председатель — Михаил Иванов). Реском профсоюза медработников (председатель – Ольга Федулова) подводил итоги реализации соглашения за 2017 год. Например, в Соглашении у педагогов появились новые положения об оплате труда в каникулярное время, в период карантина, в выходные и праздничные дни.

Да вы, батенька, богач…

Согласно «майским указам» президента, к 2018 году среднюю зарплату социальных работников, преподавателей и мастеров профессионального образования, работников учреждений культуры нужно довести до средней заработной платы в регионе (для врачей — до 200%). Как же в реальности это происходит? Рассмотрим на примере медиков.

По данным федерального статистического наблюдения заработная плата медицинских работников в Коми (без учета учреждений федеральной формы собственности) за 9 месяцев 2017 г. составила:

— врачи — 61 400 руб. или 151,8% от прогнозного среднемесячного дохода по РК (39 800 руб.), при установленных в соответствии с «дорожной картой» 146,7%, темп роста заработной платы к уровню 2016 года составил 104,4%;

— средний медицинский персонал — 33 808 руб. или 85% (при установленных 82,4%), темп роста заработной платы к уровню 2016 года составил 102,3%;

— младший медицинский персонал — 22 707 руб. или 57,1% (при установленных 56,5%), темп роста к уровню 2016 года — 100,2%.

За октябрь 2017 года заработная плата составила: врачи — 71 144 руб. или 178,4% от прогнозного среднемесячного дохода по РК (39 876 руб.), при установленных в соответствии с «дорожной картой» 180%, темп роста заработной платы к уровню 2016 года составил 121%; средний медицинский персонал — 36 370,5 руб. или 91,2% (при установленных 90%), темп роста заработной платы к уровню 2016 года составил 110,0%; младший медицинский персонал — 30 293,6 руб. или 76% (при установленных 80%), темп роста к уровню 2016 года — 133,7%. На повышение оплаты труда медицинским работникам в 2017 году дополнительно изыскано 434,2 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета РК 109,6 млн рублей, средств ОМС — 324,6 млн рублей.

Врачам и среднему медицинскому персоналу рост заработной платы обеспечен за счет увеличения размеров должностных окладов.

Это как посчитать…

Формально рост идет. Однако при этом средняя зарплата рассчитывается на физическое лицо и формируется с учетом всех видов дополнительной работы. Абсолютное большинство наших врачей, медсестер и учителей работают не на одну, а на полторы-две ставки. Это не только способ выживания, но и необходимость: кадров, особенно в глубинке, не хватает. Среди педагогов и медиков много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Привлечь молодых специалистов — большая проблема.

Сегодня средний показатель укомплектованности врачами в государственных учреждениях здравоохранения Коми составляет 51,4 процента, коэффициент совместительства среди врачей достигает 1,81. Коэффициент совместительства у средних медицинских работников — 1,35.

Говорить про среднюю зарплату в этом случае не более чем лукавство. Приемлемый размер зарплаты достигнут не за счет ее повышения, а потому, что специалист работает в полтора-два раза больше. Но каково при этом качество труда и что ждать ученикам или пациентам от усталого учителя или доктора?

В связи с этим профсоюз продолжает настаивать на внесении изменений в методику расчета средней заработной платы — не на физическое лицо, а на штатную должность, исходя из установленной продолжительности рабочего времени.

Так, в течение ряда последних лет профсоюзы борются и за пересмотры структуры заработной платы. Ведь оклад врача или учителя невелик, но к нему идут надбавки — компенсационные выплаты, стимулирующие доплаты. Зачастую те же стимулирующие выплаты распределяются необъективно, зависят от воли администрации. Бывает, что дополнительного финансирования нет. Повышение зарплаты в реальности получается мизерное, а вот нагрузка, объем работы увеличиваются. Например, с 1 октября нынешнего года «голый» оклад врача высшей категории, заведующего хирургическим отделением — 12 180 рублей.

Профсоюз выступает за реализацию однозначного требования — повышать надо гарантированную часть заработной платы (оклад). Это должно привести к усилению мотивации, к привлечению и закреплению специалистов.

Александра КОСТРОМИНА.