Учителям добавят (Блиц от 22 марта)

Глава Коми поручил правительству региона увеличить должностные оклады педагогических работников.

С 1 апреля 2024 года прибавка к окладу составит 7%. Это коснется всех групп должностей педагогических работников и профессорско-преподавательского состава. В таком же размере повысятся оклады для иных категорий специалистов, которые трудятся в системе образования Коми. Средства на увеличение должностных окладов предусмотрены в республиканском бюджете.

В Коми – свои Герои

Почетное звание Героя труда Республики Коми присвоено генеральному директору АО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» Ирине Май и главе Усть-Вымского района Галине Плетцер.

Напомним, первой высшей государственной награды республики в 2021 году была удостоена четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина. В 2022-м звание Герой труда Коми получил шахтер из Воркуты Ярослав Бонку, а в 2023-м – гендиректор птицефабрики «Зеленецкая» Николай Черный.

Траурные известия

В ходе специальной операции погибли военнослужащие из нашей республики.

Это 24-летние Николай Ульныров из Ижемского района и Сергей Кнуров из пос. Керки Сосногорского района. 1 марта погиб наш земляк Дмитрий Грогуленко из села Керес Корткеросского района. Кроме того, 19 марта стало известно о гибели рядового Дмитрия Шайхутдинова, уроженца села Ермица Усть-Цилемского района. А 21 марта пришло известие о гибели Сергея Диденко из Сосногорска, Олега Шевченко из Сыктывкара и двух земляков из Печоры – Владимира Мандрико и Евгения Ковалева.

Отмечают юбилей

21 марта Бюро СМЭ Коми исполнилось 60 лет.

Накануне юбилея начальник Бюро Эдуард Наумов рассказал журналистам, чем занимаются его сотрудники: это установление окончательного диагноза умершего человека, освидетельствование потерпевших и обвиняемых, судебно-биологическая экспертиза, токсикологические и генетические исследования. В последнее время появилась новая задача: идентификация бойцов, погибших на СВО. Исследования делаются по запросу семей, чтобы установить родство с умершими солдатами. Эксперты Бюро выезжали в зону СВО, а также в Ростов-на-Дону и Запорожье.

На борьбу с гепатитом

Коми получит 35 млн рублей на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении средств между регионами. Теперь на эти цели ежегодно будет выделяться по 4,5 млрд рублей. Предполагается, что помощь получат более 75,8 тысячи человек. Среди них будут и жители Коми. Так, в 2024 году республике выделят почти 35 млн рублей, в 2025 году – 37,5 млн рублей, в 2026 году – 36,4 млн рублей. За 2023 год в Коми выявили почти 400 новых случаев гепатита С.

Взносы увеличатся

С 1 июня взносы на капитальный ремонт в Коми повысят на 5,7%.

Самые высокие платежи установлены для Усть-Цилемского района, самые низкие — для Воркуты. Об этом на совещании в Госсовете Коми рассказала гендиректор регионального фонда капремонта Валентина Чурила. При этом задолженность по уплате взносов на капремонт составляет 1,8 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – это долг населения. Собираемость взносов в республике ниже средних показателей по России. Лидеры по сбору взносов – Прилузский и Усть-Куломский районы (92%). Аутсайдеры – Инта и Воркута (70% и 53% соответственно).

Прощай, «Лента»?

В гипермаркете планируется сокращение 115 работников.

Недавно стало известно, что магазин, расположенный в ТРЦ «Макси» в Сыктывкаре, закрывается из-за высокой арендной стоимости. Из всего коллектива только 15 человек будут трудоустроены в другом месте – гипермаркете «Лента» на Сысольском шоссе. Остальные получат предложения о расторжении трудовых договоров с выплатой соответствующих компенсаций. Планируемое сокращение коллектива произойдет с 27 мая по 5 июля 2024 года. Коллектив «Ленты» создал петицию против закрытия гипермаркета. К решению вопроса подключилась зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева.

Просроченных – ноль

В Коми достигнут нулевой показатель по просроченным медицинским рецептам.

В начале года жители городов и районов массово жаловались по поводу перебоев с поставками лекарств. В сети госаптек их попросту не было. Причина – сбои с заключением контрактов Минздравом региона с поставщиками. Еще в феврале более пяти тысяч рецептов считались «зависшими» на период свыше десяти дней с момента обращения пациентов к фармацевтам. На сегодня Минздрав Коми восстановил запасы медикаментов, предназначенных для бесплатной выдачи льготным категориям жителей. Запас на складах Госаптек приведен в нормативное состояние.

Оленину – в больницы и садики

Диетическое мясо оленей попадет на столы в школах, больницах и детских садах.

Республика вышла на возможность использования оленины в школах, больницах, детских садах, чтобы обеспечить питание здоровой продукцией в этих учреждениях. По словам главы региона Владимира Уйбы, проект по развитию северного оленеводства и реализации экологически чистого мясного продукта – оленины – получил поддержку правительства России. Более того, уже есть поручение наладить производство мясной продукции в виде консервов, что станет одним из проектов, который положительно скажется на жизни моногорода Инта.

За взятки и подлог

Воркутинский суд Коми вынес приговор в отношении врача-отоларинголога поликлиники на станции Воркута РЖД-Медицина.

В сентябре 2021 года и в период с февраля по октябрь 2022 года врач неоднократно получал взятки от пациентов за оформление фиктивных листов нетрудоспособности и внесение в амбулаторные карты заведомо ложных сведений об отсутствии медицинских противопоказаний к трудовой деятельности. Общая сумма взяток составила 36 тысяч рублей. Суд приговорил врача к исправительным работам сроком на 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей с лишением права на год заниматься деятельностью, связанной с выдачей листов нетрудоспособности и участием в работе медкомиссий. Кроме того, в доход государства взысканы денежные средства, полученные в качестве взяток.