«Ударим» забором по терроризму! А заодно и по сельским жителям, которым перекрыли дорогу к дому

На территории средней школы в селе Большелуг Корткеросского района устанавливают новое ограждение. По всему периметру уже вкопаны и забетонированы высокие железные столбики, строители готовятся навесить на них металлический забор.



Теперь войти на школьную территорию можно будет только через ворота или калитку, которые закрываются электронным ключом. На данный момент вывески «Посторонним В», как у дома Пятачка из мультика про Винни Пуха, еще не появилось, но это, наверное, дело времени…

Как удалось выяснить, забор устанавливается по решению суда, в целях борьбы с терроризмом. Основание – постановление правительства РФ № 1006 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения». За тем, чтобы данное постановление исполнялось, следит прокуратура.

Ограда преткновения

Важно отметить, что забор устанавливается точно по меже участка, отведенного школе. Межевание сделано еще в 2019 году и согласовано с местной властью. Другими словами, все делается в рамках закона. Но при этом забор отрезает от дорог сразу несколько домов, находящихся за территорией школы на окраине села – ближе к реке Вишере. И когда построят ограду, к своим жилищам многим сельчанам придется добираться разве что по воде. Никто не спорит, что нужно обеспечивать безопасность детей в школах и детских садах. Но почему от этих мер должны страдать мирные обыватели?

В Большелуге отродясь не было никаких террористов, зато с незапамятных времен через территорию местной школы проходили дорога и несколько тропинок, которыми пользовались сельчане. Теперь этой возможности у них не будет. И если (не дай бог!) случится пожар, подъехать к домам будет невозможно. Да и «скорая» станет недоступной…

Похоже, проект ограды составлялся в тиши кабинета, без выезда на место. А уж про то, чтобы согласовать проект с теми, кто живет в соседних со школой домах, и речи, похоже, не шло. В результате забор будет проходить вплотную к жилым домам, а в одном месте даже закроет въезд в гараж.

Перегибы на местах?

Директор школы Любовь Габова еще во время судебного заседания, на котором школу обязали построить забор, говорила о возможном конфликте с обитателями соседних домов. Но тогда на такую «мелочь» никто не обратил внимания. Правда, директор отметила, что будут сделаны ворота, через которые жители окраины смогут попасть на территорию школы – им выдадут электронные ключи. Что же касается претензий по гаражу, из которого теперь частнику не выехать, то Любовь Васильевна пояснила: когда составлялся план межевания, гаража на этом месте еще не было.

А вот глава поселения Михаил Бушенев считает, что при строительстве ограждения школы произошел «перегиб» и положение нужно исправлять. Он направил пояснительную записку в администрацию района, поскольку земельные вопросы на местном уровне не решаются. Ему сообщили, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Заметим, что это не первый «пограничный» конфликт в Большелуге, возникший при межевании участков. Подобная история произошла с захватом спортшколой частной территории. Было уже несколько заседаний суда, который становился на сторону собственника жилого дома, после чего забор отодвигался.

Похоже, та же история ждет и школу. Забор, вероятно, тоже придется передвигать. Но ведь на него немалые деньги потрачены. Разве нельзя было сначала все проверить, а уж потом и забор городить?

Анатолий ПОЛЬКИН.