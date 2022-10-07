Москва далеко, кабинеты чиновников – «высоко». Но именно там и рождаются новеллы, призванные улучшить жизнь населения. Так, во всяком случае, им кажется. На деле же очень многие изменения в законодательстве вызывают, мягко говоря, недоумение — слишком оторваны они от реальной жизни, особенно сельской.

Полосы «отчуждения»

С 1 января 2021 года у глав муниципальных образований появилась новая обязанность: они должны до начала пожароопасного периода создать противопожарные минерализованные полосы вокруг каждого населенного пункта. Казалось бы, хорошее дело: защита людей и поселений. Всем известно, как лесные пожары бушевали в этом году по всей России. В Коми они тоже доставили немало хлопот. К населенным пунктам особо близко не подходили, но попотеть пожарным пришлось изрядно.

Однако читаем новые правила дальше. Ранее ширина противопожарных полос была 1,5 м, а сейчас она увеличилась сразу в более чем шесть раз и должна быть не меньше 10 м. При этом денег на их организацию в муниципалитеты, естественно, не спустили: мол, крутитесь сами. Кроме того, нет разъяснений о том, как окружить деревню противопожарной полосой, чтобы не нарушить при этом другие нормативные акты.

А ведь многие населенные пункты расположены, например, вдоль земель, которые относятся к лесному фонду, примыкают к сельскохозяйственным либо особо охраняемым природным территориям, частным земельным владениям, арендованным землям. Глава поселения не может здесь даже лопату воткнуть, не то что устраивать 10-метровую полосу. Это сразу повлечет за собой нарушение норм гражданского и земельного кодексов.

А если сразу за деревней – болото? А если это лесной поселок, и, чтобы добраться до него, нужно три речушки переехать, а мостов нет, или они такие хлипкие, что по ним не только трактор, а и лошадь опасно проводить?

В зоне лесных пожаров

Недавно все эти вопросы обсуждались в Госсовете Коми с участием надзорных органов, специалистов Минприроды и Лесопожарного центра. «В Коми сегодня 246 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Из них 196 непосредственно примыкает к лесным участкам, – сообщил, предваряя обсуждение, председатель Комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин. – Проверки надзорных органов летом этого года показали, что 83% населенных пунктов не имеют таких защитных полос просто потому, что в муниципалитетах нет средств на их организацию».

По его словам, в республике имеются положительные примеры, где этот вопрос все-таки решается. Например, в Вуктыльском районе работу удалось организовать при помощи социальных партнеров. «Однако не у всех они есть», – справедливо отметил И. Семяшкин.

Три задачи

«Органы местного самоуправления фактически не в состоянии сегодня выполнить требования, установленные законодательством, – заявил на совещании руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов и сформулировал три главных задачи, которые предстоит решить всем вместе: определить статус земель, прилегающих к населенным пунктам, источник финансирования и техническую возможность реализации этих работ.

Выполнение работ по обустройству полос требует огромных средств, в муниципалитетах их нет — с этим согласились участники совещания. Зато есть большие сомнения в целесообразности проведения таких дорогостоящих работ, к примеру, в населенных пунктах, где проживают по 9-10 человек.

Органы возбудились

Между тем, надзорные органы уже вовсю ведут работу по предъявлению претензий к главам муниципалитетов и обязывают их выполнять новые Правила противопожарного режима. Органы Госпожнадзора в ходе внеплановых проверок этим летом выявили 600 нарушений в 229 населенных пунктах (то есть в 93% от общего числа). Выдали 84 предписания по устранению нарушений и привлекли 84 должностных лица к административной ответственности.

Кто захочет быть главой поселения, если у него, условно говоря, в казне 3 копейки, а обязанностей на 3 миллиона? Главы просто разбегутся и все.

Вопрос без ответа

Как прозвучало на заседании, в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ подготовлен и в настоящее время проходит публичное обсуждение проект федерального закона о внесении новых изменений в Лесной кодекс. «Проект значительно облегчит жизнь муниципалитетов, потому что даст возможность главам поселений, примыкающих к землям лесного фонда, проводить сплошные рубки лесных насаждений без предоставления лесных участков в пользование или перевода земель в иную категорию», – подчеркнули в региональном ведомстве.

Кроме того, заниматься созданием полос и противопожарных разрывов сможет специализированная организация – Лесопожарный центр, у которого есть соответствующая техника и, возможно, будет целевая субсидия.

В Коми 257 населенных пунктов, для защиты которых требуется создать противопожарные разрывы на землях лесного фонда. По предварительным расчетам протяженность таких разрывов составит 44,5 км., а объем финансирования – не менее 22,5 млн рублей. Где взять деньги? Этот вопрос остался пока без ответа.

Игорь ВОЛКОВ.