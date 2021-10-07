Удод совершил перелет (Блиц от 8 октября)

В Инте запечатлели необычную для этих мест птицу – удода.

Как пишет в соцсети интинец Павел Костылев, пернатый был замечен в районе железнодорожного вокзала. Эта яркоокрашенная птица с длинным узким клювом и хохолком широко распространена в южных и центральных областях Европы, Азии и Африки. Вероятно, удод по непонятной причине залетел к нам из южных районов.

Губернатор бьет тревогу

В республике вновь развернули дополнительные койки для ковидных пациентов.

Глава Коми заявил о росте заболеваемости в регионе: «Мы вынуждены снова разворачивать койки. Кроме того, испытываем большую проблему с медицинскими кадрами. Наши медики выгорают в прямом смысле слова». Занято 1953 из 2339 коек, и это говорит о том, что жители Коми недопривились. «Услышьте меня: мы должны прививаться, – призвал В. Уйба. – Я снова призываю всех вакцинироваться, соблюдать масочный режим и ограничения».

Директор ушел по-английски

Родным пропавшего Игоря Глайбороды сообщили, что с ним все в порядке.

Две недели назад в СМИ появилась информация о том, что генеральный директор транспортной компании ООО «УМПС» Игорь Глайборода уехал в командировку в Вуктыл и пропал. Это наделало много шума, в соцсетях появились самые невероятные версии. 52-летний директор уехал, не предупредив родных, и те забили тревогу. Как выяснилось, руководитель предприятия вместе с бригадой отправился на работы по валке леса на объектах газопровода, а в этом районе нет мобильной связи.

«Эх, жизнь моя– жестянка!»

Почти половина семей в Коми жалуется на плохие жилищные условия.

По этому показателю республика попала в десятку антирейтинга. В нее вошли Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Амурская область, Забайкальский край, Карелия, Курганская область, Коми, Тыва, Бурятия и Астраханская область.

Донес на водителя – получи

В Коми за информацию о нетрезвых водителях за рулем собираются платить денежное вознаграждение.

На заседании республиканской комиссии по безопасности дорожного движения 22 сентября Владимир Уйба предложил выплачивать по 20 тысяч рублей за сообщения о пьяных водителях. По его мнению, за такую информацию требуется поощрение – по аналогии с выплатами за добычу волка.

Приметы больше не работают?

В Гидрометцентре опровергли известную примету о морозной зиме.

Примета, которая гласит, что зима будет морозной, если осенью гроздья рябины «очень красные», несостоятельна, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет». Он также отметил, что примета о том, что после суровой зимы будет жаркое лето, также не подтвердилась.

Не гони во время гона

ГИБДД напоминает водителям о возможном появлении на проезжей части лосей.

Связано это с тем, что у лосей начинается гон. С конца лета сохатые очень агрессивны и много перемещаются, в том числе выходят на дороги, где могут стать причиной ДТП. С начала года на территории республики произошло уже четыре наезда на животных. Последний наезд случился 2 октября рано утром на 735 км автодороги Чебоксары – Сыктывкар. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы и ушибы.

Снова сели за парты

В школе Дутово после обрушения потолка ученики вернулись к занятиям.

Напомним, что 29 сентября в новой школе вуктыльского села Дутово обрушился потолок. Детей перевели на дистанционное обучение. Но оно длилось несколько дней – 4 октября школьники вернулись к очным занятиям, сообщили в Минобразования Коми.

Застрелил потехи ради

В Емве горе-охотник перестрелял ручных уток на паромной переправе.

Сообщение о происшествии в группе «Емва» «ВКонтакте» разместили местные жители. «Вел стрельбу в черте города, прямо под окнами сторожевого домика паромщиков. Всем городом этих уток выкармливали, выводок вырос на глазах горожан, а он расстрелял их в упор ради потехи», – написали горожане. Как сообщили «Комиинформу» в администрации муниципалитета, в оперативных сводках данное происшествие не значится, с жалобами к властям никто не обращался.

Аферист отправится в суд

Сыктывкарец не смог купить мифический дизельный двигатель у рязанца.

Пенсионер из Сыктывкара нашел на одном из сайтов для автомобилистов информацию о продаже «движка» для иномарки. Он связался по телефону с продавцом, который заявил, что двигатель привезут в Коми после предоплаты. Однако после перевода денег продавец «потерялся». Было возбуждено уголовное дело, мошенника вычислили, им оказался 27-летний житель Рязани. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Мишустин «дает добро»

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил строительство лесоперерабатывающего завода в Емве.

Премьер-министр утвердил постановление о расширении перечня видов экономической деятельности, разрешенных на территории опережающего развития (ТОР) «Емва». Расширение перечня видов деятельности было необходимо для реализации новых инвестиционных проектов – строительства лесоперерабатывающего завода и создания лесопитомника для хвойных деревьев. Объем инвестиций в эти проекты превысит 370 млн рублей.

На рентген – без очереди

В Прилузье заработали два цифровых флюорографа.

В ЦРБ заработали установленные медицинские диагностические аппараты – флюорографы. Оборудование было закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Это современные цифровые аппараты, которые имеют очень высокую пропускную способность – более 60 человек в час и несут практически нулевую рентгеновскую нагрузку. Эти два аппарата будут работать в Объячево и Летке.

Денежные «качели»

Средняя зарплата в регионе сократилась на 2,2 тысячи рублей.

По данным Комистата, в июле среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике составила 60,2 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла на 3,2 процента, в январе-июле увеличилась на 4,3 процента, составив 59,5 тысячи рублей. Однако по сравнению с июнем она уменьшилась на 2,2 тысячи рублей.