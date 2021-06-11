Еще три десятка лет назад наша Удора входила в тройку лучших сельскохозяйственных районов Коми. А по ведомству «лесной промышленности» мы были в первой пятерке. Сейчас Удора превратилась в «задворки» республики, с каждым годом район пустеет и хиреет.

За последние 30 лет население сократилось почти на 10 тысяч человек. Сегодня в районе 16900 жителей, из них «городских» – 8318 человек, сельских – 8532 человека. И отток населения продолжается.

Глас вопиющего в пустыне

Десять лет назад я обращался с рабочим проектом «О сохранении и развитии коми деревни» к бывшему главе РК Вячеславу Гайзеру и депутату Госдумы Евгению Самойлову, но безрезультатно. Два года назад я отправлял тот же проект председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву и тогдашнему руководителю региона Сергею Гапликову. Но в ответ снова получил одни отписки и обещания. Никаких изменений не произошло.

Откуда же такое равнодушие высших чиновников к сельской глубинке? Ведь только за последние 50 лет на Удоре «вымерли» 23 деревни и четыре рабочих поселка. А еще пять деревень на грани вымирания – там сегодня живут от одной до трех семей.

В зеркале цифр

Очевидно, что без государственной поддержки проблемы не решить. А уж перекладывать их на бизнес-сообщество – вообще бесполезно. На данный момент в районе функционируют 169 предприятий и организаций, из них 13 государственных, 75 муниципальных, 69 частных и 12 прочих.

Общий доход бюджета по району составляет 939 млн 400 тыс. рублей, ежегодные расходы бюджета – 927 млн 700 тыс. рублей. Ежегодное поступление от налогов – 240 млн 800 тыс. рублей, а дотация из других бюджетов – 660 млн 900 тыс. рублей. Муниципальный долг района на сегодня – 43 млн 900 тыс. рублей. Спрашивается: как жить району без дотаций и помощи?

Экономическое положение района усугубляется проблемой занятости населения. Официально безработными числятся 456 человек. Но на самом деле безработных на Удоре в разы больше. В районе функционируют всего два небольших СПК (в селах Глотово и Чернутьево), которые занимаются реализацией молочной продукции. Есть еще семь семейных фермерских хозяйств. В них содержатся всего 152 головы крупного рогатого скота, в том числе лишь 80 коров.

А если подсчитать производство мяса по району, то результаты окажутся и вовсе плачевными: в 2019 году объем составил 239 центнеров, а в 2020 году – 141 центнер. Производство молока в 2019 году – 4 058 ц, а в 2020 году – 3 628 ц.

Где же выход?

На Удоре и в других сельских районах Коми ситуация сегодня такова, что перспектив не видно. Государство от решения проблем сельчан, по сути, самоустранилось. Местные сельские поселения при всем желании не в силах решать какие-либо серьезные проекты по развитию села без поддержки извне.

Вот и получается, что впереди у деревни – тупик. Невольно закрадывается грустная мысль: капиталистической системе невыгодно развивать северную деревню, ибо потенциальные вложения не приносят прибыли.

Выход видится в перераспределении собираемых налогов. Большую часть налогов необходимо оставлять на реализацию первоочередных задач в районе, а не перечислять львиную долю в «центр».

Давайте вместе подумаем, как жить дальше. Ведь это наша общая задача, наши чаяния, наша родная земля и наше будущее.

Алексей ВУРДОВ,

писатель, Удорский район.